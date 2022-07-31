ЦСКА слабее, чем Федотов. Срочно нужен мощный форвард

1659281344

сегодня, 18:29

Чалов и Заболотный всегда промахиваются.

Оборона наиграла на пропущенные мячи

Акинфеев собрал трехсотый «сухарь» в клубной карьере, поскольку «Урал» перепугался обстрела ЦСКА – 21 удар за первый тайм, а «Сочи» сыграл без конкретики. Мелкадзе свой выход один на один не использовал. Но Дивеев окружен Набабкиным и Зайнутдиновым, а это фланговые футболисты, вынужденно оказались в центре. Понятно, почему «Пари НН» без труда разогнал 22 атаки с ударами, а две из пяти метких попыток реализовал.

Сегодня команда Галактионова создала суммарно 1.49 xG, предыдущим соперникам не позволили так разгуляться. Фактор недооценки очевиден – Сулейманов вышел на замену и его несколько раз упустили, но неправильные перестроения были у ЦСКА и раньше. Хотя у «армейцев» три центральных, иногда футболистов на ударных позициях пытается поймать хавбек Мухин. Молодой опорник изумительным пасом в стиле Куарежмы и Ди Марии организовал первый гол москвичей, разогнал всю контратаку после собственного перехвата. Но Максим не может сыграть вместо троих защитников.

Правильно делают, что приглашают новичков

Российский рынок не сможет обеспечить ЦСКА сильными новичками за вменяемые деньги под основу. Если сейчас подписать Дзюбу, то многие фанаты отреагируют негативно. А молодые местные футболисты слишком дорогие, могут отказаться от ЦСКА , который давно не был первым. Даже Осипенко, хотя пару лет назад о нем никто не знал, сейчас стоит много миллионов евро. Федотов просит готовых новичков, ЦСКА намекает на их прибытие. Пока объявили о переходе чилийца Мендеса и серба Зделара. Один молодой, второй опытный, оба играют в середине поля.

И на флангах тоже нужны были новички. Гайич не сможет полноценно заменить Фернандеса, и что Федотову точно не нравится – оказалось, что сербский латераль даже в защите не сильнее, чем Марио, который обожал атаковать и поначалу был чистым латералем. Бразилец намного выше классом, поэтому ЦСКА важно в схеме с тремя центральными держать ширину, которую Обляков не всегда обеспечивает слева. Мало что получилось в Нижнем Новгороде, но впереди трансферы. Говорили о бразильце Мойсесе – левом латерале, его агент на днях сообщал о прилете игрока в Москву.

Чалов и Заболотный обожают промахиваться

Будет обидно для фанатов «армейцев», если получится играющая команда, которая сможет прогрессировать весь сезон, а результата не будет из-за реализации нередких моментов. Очевидно ведь, что Акинфеев в полном порядке, один из лучших голкиперов РПЛ . Дивеев может доиграться до приглашения в Серию А, персонально Игорь проведет немало сильных матчей. Вероятно, Мухин составит конкуренцию новым хавбекам, талантливый футболист. А кто-то из прибывших обязательно порадует Федотова зрелым футболом. Кучаев точно не прирожденный разрушитель, но в середине с мячом играет правильно, не спешите его списывать. Медина и Карраскаль очень техничные, Хорхе вообще лидер команды и РПЛ по созданным моментам – 15 последних передач за четыре тура.

И все это великолепие разбивается о понимание, что у «армейцев» средние нападающие. Заболотный вышел на замену и мог обеспечить ЦСКА победу 2:3, но нападающий не сумел остановить мяч. А про удар слету не говорим, Антон давно не в форме, чтобы порадовать главного тренера. Хотя форвард подходил «Сочи» Федотова два сезона назад, ставить его в основу ЦСКА того же тренера смысла нет. Также странно смотрится Чалов. С одной стороны, на мастерство никогда не жаловался. Федор не имеет таких технических проблем, как тяжеловатый Заболотный. Игру Чалов читает, хороший молодой футболист. Но чемпионского чутья, как у Вагнера или Думбия, у него попросту нет. В Нижнем Новгороде не сумел забить дважды, а в «Базель» попал, поскольку очень часто ошибался в футболке ЦСКА .

Федотов явно ставит футбол вторым номером

Сложный стиль, поскольку даже «Уралу» после перерыва ЦСКА намеренно отдавал мяч, отдыхая и защищая преимущество в счете. Против «Сочи» так вообще старались как можно чаще оказаться без мяча, поскольку Федотов знает свою бывшую команду. Южанам было неудобно атаковать позиционно, не приучены они к такому при зеркальной схеме у соперника. А вот «Пари НН», пропуская контратаки ЦСКА , спокойно переключился на атаку. Галактионов понимает, что строго вторым номером играть весь сезон нельзя, обязательно допустят ошибку защитники, выжить в РПЛ два сезона подряд без атакующего вектора крайне сложно, Кержаков уже разыграл карту «волевой новичок из ФНЛ ».

Начался чемпионат, где все часто атакуют, но каждый по-разному. ЦСКА не прессингует высоко, не старается всегда держать мяч. Даже рекорд по ударам в первом туре не помешал измениться ради соперников в следующих матчах. Но тренер пока сильнее, чем его команда. Высококлассные игроки сами доигрывают до конца. Сначала закрываешь вопрос о результате, а уже потом можешь дурачиться, не заставляя тренера злиться в раздевалке. Футболистам «армейцев» показалось, что двух мячей хватит, за что поплатились. Сулейманов реабилитировался за глупое удаление в первом туре.

Сегодня ЦСКА мог даже проиграть, ведь Акинфеев дважды выручал. И по делу. Пусть не забываются, ведь в следующем туре в гости приедет веселый «Факел» — команда, которая против фаворита играет смело и до конца. А дальше у ЦСКА выезд в Санкт-Петербург, где с такой фривольностью в защите, как сегодня, пропустят не меньше, чем несчастный «Локомотив». Очевидно, что Медина, Карраскаль, Мухин, Дивеев или Акинфеев могут претендовать на высокие места в РПЛ . Но это не вся команда.