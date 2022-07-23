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Гальтье подтвердил, что Доннарумма будет основным вратарём ПСЖ

вчера, 23:39

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье выбрал Джанлуиджи Доннарумму основным вратарем команды.

Понимаю, что Кейлор Навас по-настоящему разочарован из-за этой ситуации, но я рассчитываю на него как на нашего второго номера.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Кейлора Наваса.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:23
Очень жалко Наваса
Уже второй раз его не по-спортивному принципу выкидывают из клуба. Вратарь супертоповый. И трудно объективно указать, чем он слабее Куртуа или Доннарумы. У каждого какое-то своё преимущество, но в целом Навас ни одному из них не уступает.
Навас отличный кипер, но он никогда не выдавал такой перформанс как Куртуа в Атлетико и последнем сезоне Реала.
Доннарума не лучше, соглашусь. Просто он молод и перспективен для клуба.
По-моему всем думающим ясно почему всё так.
Естественно. Даже если Навас лучше, играть будет Доннарумма. Потому что он молодой, в него вложено много денег и по медийности он лучше Наваса. ПСЖ таков, что уж тут сказать
jn4dyaqx2q85
jn4dyaqx2q85
сегодня в 01:12
Ну и ладно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:49
Галтье, по ходу, ещё быстрее Почеттино вы61ят...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:48
Навасу давным давно надо забить болт на ПСЖ и искать себе новый клуб, да, не везде примут, ибо не молод, но по-прежнему топ, условная Рома всегда сгодится, лишь бы был основным
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:42, ред.
Навас был понадежнее
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