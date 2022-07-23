Гальтье подтвердил, что Доннарумма будет основным вратарём ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье выбрал Джанлуиджи Доннарумму основным вратарем команды.
Понимаю, что Кейлор Навас по-настоящему разочарован из-за этой ситуации, но я рассчитываю на него как на нашего второго номера.
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Кейлора Наваса.
Уже второй раз его не по-спортивному принципу выкидывают из клуба. Вратарь супертоповый. И трудно объективно указать, чем он слабее Куртуа или Доннарумы. У каждого какое-то своё преимущество, но в целом Навас ни одному из них не уступает.
Навас отличный кипер, но он никогда не выдавал такой перформанс как Куртуа в Атлетико и последнем сезоне Реала.
Доннарума не лучше, соглашусь. Просто он молод и перспективен для клуба.
По-моему всем думающим ясно почему всё так.
Естественно. Даже если Навас лучше, играть будет Доннарумма. Потому что он молодой, в него вложено много денег и по медийности он лучше Наваса. ПСЖ таков, что уж тут сказать
Уже второй раз его не по-спортивному принципу выкидывают из клуба. Вратарь супертоповый. И трудно объективно указать, чем он слабее Куртуа или Доннарумы. У каждого какое-то своё преимущество, но в целом Навас ни одному из них не уступает.
Навас отличный кипер, но он никогда не выдавал такой перформанс как Куртуа в Атлетико и последнем сезоне Реала.
Доннарума не лучше, соглашусь. Просто он молод и перспективен для клуба.
По-моему всем думающим ясно почему всё так.
Естественно. Даже если Навас лучше, играть будет Доннарумма. Потому что он молодой, в него вложено много денег и по медийности он лучше Наваса. ПСЖ таков, что уж тут сказать