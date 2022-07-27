Кокорин оказался вне заявки «Фиорентины» на предсезонные сборы.

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сегодня, 15:28

Российский футболист не попал в заявку «Фиорентины» на предсезонные сборы в Австрии и Испании.

31-летний игрок перешел в итальянский клуб в январе 2021 года. За все время он провел 11 матчей за клуб, не отметившись результативными действиями.

Ранее о трансфере Кокорина высказался спортивный директор «Фиорентины».