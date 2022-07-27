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Кокорин оказался вне заявки «Фиорентины» на предсезонные сборы

сегодня, 15:28

Российский футболист Александр Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на предсезонные сборы в Австрии и Испании.

31-летний игрок перешел в итальянский клуб в январе 2021 года. За все время он провел 11 матчей за клуб, не отметившись результативными действиями.

Ранее о трансфере Кокорина высказался спортивный директор «Фиорентины».

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Все комментарии
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ycfb76n425sz
сегодня в 16:01
Он не расстроился.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:56, ред.
Кокорин оказался вне заявки «Фиорентины» на предсезонные сборы.
Устали уже в руководстве Фиорентине даже от упоминания о его фамилии . Такого провального контракта у клуба небыло за всю его историю. Клуб готов выплатить Кокорину два миллиона евро за разрыв контракта . И вроде даже нашли для него клуб в Турции. Но как я понимаю, агент и сам Кокорин пока раздумывают и подбирают варианты для улучшения отступных.
Видать попьёт ещё кровинушки фиалкам.
Наши просто так не сдаются !)) Это вам за санкции !))
Даже не знаю как к такой ситуации относиться.
Как говорится, и смех и грех.
Всем Добра !
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сегодня в 15:46
Очень жаль плохо
Гость
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