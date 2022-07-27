Кокорин оказался вне заявки «Фиорентины» на предсезонные сборы.

Российский футболист Александр Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на предсезонные сборы в Австрии и Испании.
31-летний игрок перешел в итальянский клуб в январе 2021 года. За все время он провел 11 матчей за клуб, не отметившись результативными действиями.
Ранее о трансфере Кокорина высказался спортивный директор «Фиорентины».
Устали уже в руководстве Фиорентине даже от упоминания о его фамилии . Такого провального контракта у клуба небыло за всю его историю. Клуб готов выплатить Кокорину два миллиона евро за разрыв контракта . И вроде даже нашли для него клуб в Турции. Но как я понимаю, агент и сам Кокорин пока раздумывают и подбирают варианты для улучшения отступных.
Видать попьёт ещё кровинушки фиалкам.
Наши просто так не сдаются !)) Это вам за санкции !))
Даже не знаю как к такой ситуации относиться.
Как говорится, и смех и грех.
Всем Добра !
Устали уже в руководстве Фиорентине даже от упоминания о его фамилии . Такого провального контракта у клуба небыло за всю его историю. Клуб готов выплатить Кокорину два миллиона евро за разрыв контракта . И вроде даже нашли для него клуб в Турции. Но как я понимаю, агент и сам Кокорин пока раздумывают и подбирают варианты для улучшения отступных.
Видать попьёт ещё кровинушки фиалкам.
Наши просто так не сдаются !)) Это вам за санкции !))
Даже не знаю как к такой ситуации относиться.
Как говорится, и смех и грех.
Всем Добра !