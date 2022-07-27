ЦСКА при Федотове вспомнил про взрослых игроков – «армейцы» экстренно собирают опытный костяк

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сегодня, 16:48

Смотрят на тех, кому за 25.

Пока в ЦСКА очень туго с трансферами на вход. Федотов работает с тем, что есть, и пока приносит результат – а клуб, по слухам, активен в переговорах по потенциальным приобретениям. Что интересно – упор селекционная служба при новом тренере стала делать на более опытных игроков.

Газинский, Оздоев, Нобоа

За последние 5 сезонов средний возраст игроков, которые приходят в расположение ЦСКА , стабильно увеличивался и вырос почти на 1 год – с 21,2 до 22,1 года, по данным портала Transfermarkt. Этим летом перемены в составе будут более кардинальны, поэтому основная работа еще впереди. Но судя по игрокам, слухи о переходе в ЦСКА которых появляются в последнее время, эта цифра увеличится вновь – причем еще значительнее.

Пока что единственный полноценный трансфер «армейцев» на вход – 26-летний защитник Милан Гайич. В ближайшее время должна быть закрыта сделка по еще одному игроку обороны Мойсесу Барбосе, ему 27. Бразилец, по данным СМИ уже едет в Россию, чтобы пройти медосмотр и завершить переход. 27-летний сербский полузащитник Саша Зделар, вероятно, подпишет контракт с ЦСКА уже завтра. К команде также, скорее всего, присоединится многоопытный Юрий Газинский. Эти переходы кажутся близкими к завершению, но есть и другие слухи.

В ЦСКА сватают Магомеда Оздоева, Сергея Терехова, Оскара Эступиньяна, Мерта Хакана Яндаша. Альтернативой последнему может стать Бернард Менса («Бешикташ»). Всем этим футболистам не меньше 25-27 лет, они уже достаточно играют на профессиональном уровне и способны быстро вписаться в новый коллектив – но даже так количество игроков из этой возрастной категории может удивить. Из молодых в ЦСКА придет разве что Виктор Мендес, которому в сентябре должно исполниться 23 года.

О последних деталях трансфера Мендеса в столичный клуб рассказал его агент:

Виктор успешно прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт. Все показатели хорошие. По деталям не могу сказать, но они будут известны в течение суток.

Но в «Сочи» Федотов работал с более опытным составом. Южане еще с момента попадания в Российскую Премьер-Лигу являлись одним из самых возрастных коллективов, до прихода Кассьерры погоду там делал Кристиан Нобоа (теперь он может последовать за Федотовым в ЦСКА ). Игровое время получал немолодой Никита Бурмистров, помогал добиваться результата Артур Юсупов, за защиту отвечал Сергей Терехов. Костяк команды состоял из игроков старше 30 лет – и с ними Федотов взял серебро национального первенства. Теперь хочет собрать матерый состав в новом коллективе. Но есть и другая причина, по которой клуб посмотрел в сторону опытных игроков.

В ЦСКА почти не осталось лидеров

«Армейский» коллектив оказался одним из тех, по которым события весны ударили наиболее сильно. Клуб потерял большинство игроков из старого костяка – больше нет ни Марио Фернандеса, ни Алана Дзагоева, ни Хердура Магнуссона с Арнором Сигурдссоном. Ушел Яка Бийол – и в защите практически не осталось футболистов. Контракт приостановил Чидера Эджуке, из-за чего ЦСКА потерял в нападении.

Сам Федотов говорил о необходимости усиления еще в середине июня, когда стал главным тренером «армейцев»:

Начнем с того, что в составе ЦСКА произошли изменения, ряд футболистов недавно покинул команду. В частности, стержневой игрок Марио Фернандес, который был хорош в том числе и в атакующих действиях. Настоящий профессионал, большой мастер. Ушли еще несколько игроков. Поэтому команде нужно усиление.

В таких условиях московскому клубу потребовалось как можно скорее приступить к поиску игроков, которые бы смогли составить новый костяк при новом тренере. Правый фланг защиты закрыт Гайичем, но вот слева постоянно выходит Иван Обляков (профильный центральный полузащитник). От латералей Федотов всегда требовал атлетичности, эту позицию закроют Мойсесом. В центре обороны ЦСКА нет никакой глубины, третьим центральным приходится наигрывать Зайнутдинова, с ним играет профильный правый защитник Кирилл Набабкин. Проблема перестанет стоять настолько остро, если Магальян все же согласится сменить «Аякс» на «армейский» коллектив, но вернутся на свои родные позиции Бактиер и Кирилл, вероятно, не скоро.

Сильнее всего селекция «красно-синих» решила поработать над полузащитой, где пока постоянно играют 20-летний Максим Мухин и 24-летний Константин Кучаев. В случае прихода хотя бы части игроков, которых «армейцы» рассматривают в качестве усиления, стартовый состав станет более вариативным.

В перспективе, для Федотова эти события могут пойти на пользу – вся основная обойма будет сразу сформирована при нем и под него. Но на данном этапе такое положение дел играет скорее в минус – до прихода усиления надо еще дотянуть, спад из-за постоянной игры одним составом не заставит себя ждать (усталость никто не отменял), а потом придется налаживать командные взаимодействия. Вспоминая пример «Монако» 2018-2020-х годов, легко понять, насколько кардинальные перемены в обойме проблематичны.