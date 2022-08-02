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Ловчев: «„Зенит“ сейчас сильнее всех, остальные в процессе строительства»

сегодня, 08:58

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном участии «красно-белых» в чемпионской гонке нового сезона РПЛ.

Пока кричать «Ура!» рано. Юрий Палыч Семин назвал «Спартак» претендентом на золотые медали, но с этим я не согласен. Все-таки «Зенит» сейчас сильнее всех, остальные находятся в процессе строительства. При этом нельзя не отметить, что «Спартак» стал играть веселее, продуктивнее, а самое главное — команда демонстрирует атакующий футбол. «Спартак» в первых турах играет ярко и эмоционально, а это важно для связи с трибунами. Это всегда очень много значило для «красно-белых». Сейчас очень важно для «Спартака» укрепить защиту, потому что на данный момент в любом сочетании она не выглядит сверхнадежной. Хлусевич, Чернов, Джикия, Литвинов, Рыбус — это не серьезная защита, чтобы претендовать на золото.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:00
Бороться с Зенитом всё же можно.
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