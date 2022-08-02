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Семак: «Игрок отвечает в команде прежде всего сам за себя»

сегодня, 09:53

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к тому, что бывшие игроки команды Артем Дзюба и Магомед Оздоев не поблагодарили наставника за совместную работу.

Мы благодарны Артему и Магомеду за то, что долго трудились вместе. Оба внесли немалую долю своих стараний и таланта в победы клуба в эти годы. Нынешним летом игроки покинули «Зенит» после завершения сроков контрактов, и я искренне желаю им успехов там, где они решили продолжить карьеру.

Ребята не захотели сказать хотя бы дежурные слова в мой адрес после своего ухода? Это их полное право. У каждого свое видение ситуации. Когда я сам был футболистом, то смотрел на вещи по-одному. После того как стал тренером, взгляд на те же самые моменты поменялся. Скажем, отчасти пересмотрел задним числом свои оценки ухода из ЦСКА. Понимаете, игрок отвечает в команде прежде всего сам за себя, а главный тренер — и за себя, и за коллектив, и за результат. Мысли и эмоции тренера могут сильно отличаться от мыслей и эмоций футболиста. Это объективная реальность.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:40
Семак строит из себя тренера
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:35
Дзюба просто дурачок. Какой ещё тренер заставил бы полкоманды вешать на Дзюбу много лет, а замыкателя Дриусси, который сейчас лучший бомбардир МЛС, играть в полузащите, где он вообще не умел играть и не хотел, чтобы только не мешать Рукаке, как не мой Серёжа Манекен. Да тут в пояс кланяться надо, но Артём человек, так скажем, не слишком благодарный.

Что же касается Маги, Семак его, как и Дриусси, не на своей позиции использовал, поэтому ему не за что его благодарить.
mg86dujn8pb7
mg86dujn8pb7
сегодня в 10:23
когда футболист поиграл за половину команд вышки какое у них будет уважение к клубу...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:54
Всякое бывает.
Гость
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