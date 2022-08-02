Семак: «Игрок отвечает в команде прежде всего сам за себя»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к тому, что бывшие игроки команды Артем Дзюба и Магомед Оздоев не поблагодарили наставника за совместную работу.
Мы благодарны Артему и Магомеду за то, что долго трудились вместе. Оба внесли немалую долю своих стараний и таланта в победы клуба в эти годы. Нынешним летом игроки покинули «Зенит» после завершения сроков контрактов, и я искренне желаю им успехов там, где они решили продолжить карьеру.
Ребята не захотели сказать хотя бы дежурные слова в мой адрес после своего ухода? Это их полное право. У каждого свое видение ситуации. Когда я сам был футболистом, то смотрел на вещи по-одному. После того как стал тренером, взгляд на те же самые моменты поменялся. Скажем, отчасти пересмотрел задним числом свои оценки ухода из ЦСКА. Понимаете, игрок отвечает в команде прежде всего сам за себя, а главный тренер — и за себя, и за коллектив, и за результат. Мысли и эмоции тренера могут сильно отличаться от мыслей и эмоций футболиста. Это объективная реальность.
Что же касается Маги, Семак его, как и Дриусси, не на своей позиции использовал, поэтому ему не за что его благодарить.
Что же касается Маги, Семак его, как и Дриусси, не на своей позиции использовал, поэтому ему не за что его благодарить.