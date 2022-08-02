Семак: «Игрок отвечает в команде прежде всего сам за себя»

Главный тренер «Зенита» рассказал о своем отношении к тому, что бывшие игроки команды и не поблагодарили наставника за совместную работу.

Мы благодарны Артему и Магомеду за то, что долго трудились вместе. Оба внесли немалую долю своих стараний и таланта в победы клуба в эти годы. Нынешним летом игроки покинули «Зенит» после завершения сроков контрактов, и я искренне желаю им успехов там, где они решили продолжить карьеру.