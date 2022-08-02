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Канчельскис: «Желаю Салиховой поменьше говорить о футболе»

сегодня, 00:14

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, о возможной смене руководства в московском клубе.

Наверное, Федуну стоит послушать Зарему и дать порулить составу, который она назвала. Кто там? Червиченко, Мостовой, Ловчев, Лоза и Губерниев? Посмотрим, как «Спартак» будет дальше выступать. Я не могу понять, а в чём проблема? Дайте шанс составу, который вы назвали. И потом будете спрашивать с него за результаты «Спартака». Вот и всё! Я желаю ей удачи, здоровья и поменьше говорить о футболе.

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Все комментарии
A.C.Milan
A.C.Milan ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:44
Походу ты футбол не смотришь. Канчельскис вообще то работает тренером и не один год
протон
протон
сегодня в 00:16
В ответ можно пожелать Канчельскису меньше говорить о Спартаке. А если хочется ему экспериментов ради поржать, то пусть идет в тренеры и начинает с Первой лиги. Наверное, на этом его карьера тренера и прекратится.
mfmah5ck2hyb
mfmah5ck2hyb
сегодня в 00:15
Свара продолжается, удачи участникам...
Гость
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