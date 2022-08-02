Канчельскис: «Желаю Салиховой поменьше говорить о футболе»

Бывший футболист сборной России прокомментировал слова Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, о возможной смене руководства в московском клубе.

Наверное, Федуну стоит послушать Зарему и дать порулить составу, который она назвала. Кто там? Червиченко, Мостовой, Ловчев, Лоза и Губерниев? Посмотрим, как «Спартак» будет дальше выступать. Я не могу понять, а в чём проблема? Дайте шанс составу, который вы назвали. И потом будете спрашивать с него за результаты «Спартака». Вот и всё! Я желаю ей удачи, здоровья и поменьше говорить о футболе.