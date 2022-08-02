«Рома» договорилась с Белотти по условиям соглашения

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сегодня, 13:33

Нападающий сборной Италии согласовал с «Ромой» условия соглашения.

Ожидается, что футболист в ближайшее время присоединится к римскому клубу в качестве свободного агента. Предыдущим клубом итальянца был «Торино», за который тот выступал с 2015 года, этим летом игрок не смог согласовать с туринцами условия нового соглашения. Главный тренер «Ромы» в телефонном разговоре убедил Белотти перейти в стан своей команды. Ожидается, что в своем новом клубе игрок будет получать 2,8 миллиона евро за сезон.

Белотти также интересовалась «Валенсия».