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«Рома» договорилась с Белотти по условиям соглашения

сегодня, 13:33

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти согласовал с «Ромой» условия соглашения.

Ожидается, что футболист в ближайшее время присоединится к римскому клубу в качестве свободного агента. Предыдущим клубом итальянца был «Торино», за который тот выступал с 2015 года, этим летом игрок не смог согласовать с туринцами условия нового соглашения. Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо в телефонном разговоре убедил Белотти перейти в стан своей команды. Ожидается, что в своем новом клубе игрок будет получать 2,8 миллиона евро за сезон.

Белотти также интересовалась «Валенсия».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:02, ред.
В Роме собирается отличная банда и я смотрю игроки идут именно к Моуриньо! Интересная атака будет у римских волков Абрахам/Дибала/Белотти, а еще Дзаньолло пока в клубе. Будет интеремно понаблюдать за Ромой в новом сезоне
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:34
Это хорошо что все договорились!
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