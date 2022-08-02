Агент нападающего Кахвича: «Услуги моего клиента предлагали „Сочи“»

Младен Ратковица, агент нападающего «Црвены Звезды» , прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Сочи».

Мы предлагали услуги Кахвича российским клубам: общались с несколькими командами — среди них был «Сочи». Но в настоящее время конкретного интереса со стороны «Сочи» нет.