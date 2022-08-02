Агент нападающего Кахвича: «Услуги моего клиента предлагали „Сочи“»

Младен Ратковица, агент нападающего «Црвены Звезды» Александара Кахвича, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Сочи».
Мы предлагали услуги Кахвича российским клубам: общались с несколькими командами — среди них был «Сочи». Но в настоящее время конкретного интереса со стороны «Сочи» нет.
Таких обычно лучшие клубы покупают, а потом сами в аренду отдают.
Одним словом ничего особенного нет.
Таких обычно лучшие клубы покупают, а потом сами в аренду отдают.
Одним словом ничего особенного нет.