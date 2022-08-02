Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Агент нападающего Кахвича: «Услуги моего клиента предлагали „Сочи“»

сегодня, 19:57

Младен Ратковица, агент нападающего «Црвены Звезды» Александара Кахвича, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Сочи».

Мы предлагали услуги Кахвича российским клубам: общались с несколькими командами — среди них был «Сочи». Но в настоящее время конкретного интереса со стороны «Сочи» нет.

Все новости
Президент «Оренбурга»: «Даже не было мыслей о подписании Кокорина»
Сегодня, 19:23
Слухи«Сочи» интересуется одним из самых многообещающих молодых талантов в мире
Сегодня, 18:41
В «Насьонале» подтвердили, что Хоакин Соса перейдёт в ЦСКА
Сегодня, 17:07
СлухиФутболист «Сочи» продолжит карьеру в Сербии
Сегодня, 16:42
СлухиСтало известно, какую сумму ЦСКА заплатит за уругвайца Хоакина Сосу
Вчера, 23:56
Слуцкий отреагировал на слухи о возможном подписании Дзюбы в «Рубин»
Вчера, 23:38
Все комментарии
wje69qa7eqyt
wje69qa7eqyt
сегодня в 20:04
Зачем таланту Сочи?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:01
Короче пытаются куда-нибудь протолкнуть, а озвучили как чуть ли не лучшего в мире в своём возрасте.
Таких обычно лучшие клубы покупают, а потом сами в аренду отдают.
Одним словом ничего особенного нет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 