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Акинфеев рассказал о причинах завершения карьеры в сборной

сегодня, 15:54

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о причинах завершения карьеры в сборной после чемпионата мира 2018 года.

Во-первых, две травмы. Во-вторых, хотел сконцентрироваться на ЦСКА, что мне удалось сделать полностью. Хотел продлить своё долголетие в футболе.

В сборной у меня было всё — чемпионат Европы, чемпионат мира. На момент завершения карьеры в сборной я посчитал, что всё отдал этой команде. Я хотел, чтобы плеяда молодых вратарей больше себя раскрыла как лидеров сборной. Когда, если не сейчас? Глупо держать место до 36–37 лет и никому не давать шанс, при этом понимая, что кто-то из ребят сильнее тебя. А мыслей о том, чтобы побить рекорд Игнашевича, у меня не было.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:14
В принципе честно поступил
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:11
Уйти вовремя это мудрое решение. Спортивного долголетия в ЦСКА Игорю.
Futurista
Futurista
сегодня в 16:07
Очко перестало быть железным...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:57
Ему уже на ЦСКА сил не вполне хватает,какая сборная!
Гость
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