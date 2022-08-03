Акинфеев рассказал о причинах завершения карьеры в сборной

Вратарь ЦСКА рассказал о причинах завершения карьеры в сборной после чемпионата мира 2018 года.

Во-первых, две травмы. Во-вторых, хотел сконцентрироваться на ЦСКА , что мне удалось сделать полностью. Хотел продлить своё долголетие в футболе.

В сборной у меня было всё — чемпионат Европы, чемпионат мира. На момент завершения карьеры в сборной я посчитал, что всё отдал этой команде. Я хотел, чтобы плеяда молодых вратарей больше себя раскрыла как лидеров сборной. Когда, если не сейчас? Глупо держать место до 36–37 лет и никому не давать шанс, при этом понимая, что кто-то из ребят сильнее тебя. А мыслей о том, чтобы побить рекорд Игнашевича, у меня не было.