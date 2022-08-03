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Канчельскис: «Небольшая наглость со стороны ЭСК внедрять такую идею»

сегодня, 15:42

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном введении платного обращения клубов в ЭСК РФС.

Небольшая наглость со стороны ЭСК внедрять такую идею. У нас многие клубы на грани выживания, особенно в нижней части таблицы. Считают каждую копейку, а тут их хотят дополнительно обирать за то, что и так предусмотрено. Цель — дополнительно заработать, а не развитие футбола.

Что тут говорить — у нас во Второй лиге с клубов деньги собирают непонятно на что. Поддерживаю команды РПЛ, которые против такой идеи. Лучше не вводить такое, на самом деле. Зачем? Надо помогать клубам, а не разорять и требовать у них деньги по любому поводу. Посмотрим, что будет по итогу.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:17
КоммерцЭСКРФСГАЗПРОМ рулит !)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:14, ред.
ЭСК : "Мы отказываемся за зарплату рассматривать бесплатные обращения...давайте ещё платите. А уж наш вердикт будет зависеть от суммы перечисленной с обращением."...)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:46
Наглость или не наглость но будьте любезны платите.
Гость
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