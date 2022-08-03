Канчельскис: «Небольшая наглость со стороны ЭСК внедрять такую идею»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» высказался о возможном введении платного обращения клубов в ЭСК РФС .

Небольшая наглость со стороны ЭСК внедрять такую идею. У нас многие клубы на грани выживания, особенно в нижней части таблицы. Считают каждую копейку, а тут их хотят дополнительно обирать за то, что и так предусмотрено. Цель — дополнительно заработать, а не развитие футбола.