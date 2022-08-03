Колосков: «Вводить плату за обращение в ЭСК не совсем правильно»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном введении практики платных обращений клубов в ЭСК РФС .

Мне кажется, что вводить плату за обращение в Экспертно-судейскую комиссию не совсем правильно. Хотя бывают следующие прецеденты: когда человек подаёт апелляцию, он вносит определённую сумму денег и в случае, если апелляция удовлетворяется, то деньги ему возвращаются. Если же апелляция не удовлетворена — деньги остаются в организации. Если же всё-таки будет принято решение по платным обращениям в ЭСК, то целесообразно было бы использовать именно такую форму обращения.