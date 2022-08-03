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Колосков: «Вводить плату за обращение в ЭСК не совсем правильно»

сегодня, 13:13

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном введении практики платных обращений клубов в ЭСК РФС.

Мне кажется, что вводить плату за обращение в Экспертно-судейскую комиссию не совсем правильно. Хотя бывают следующие прецеденты: когда человек подаёт апелляцию, он вносит определённую сумму денег и в случае, если апелляция удовлетворяется, то деньги ему возвращаются. Если же апелляция не удовлетворена — деньги остаются в организации. Если же всё-таки будет принято решение по платным обращениям в ЭСК, то целесообразно было бы использовать именно такую форму обращения.

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shlomo
shlomo
сегодня в 13:24
Десять обращений — это уже полмиллиона.... пять старушек — уже рубль!....:)))

Куда катиться РФС ??! Их главная задача - просто всем заткнуть рты , а не развитие футбола ! Болельщиков от футбола практически отстранили , теперь начинаются репрессии... Может просто надо начинать судить ЧЕСТНО! Почему за то, чтобы клубам объяснили решение судьи, они должны платить.....за то что объяснили, почему были приняты именно такие решения, чтобы в следующий раз наши игроки знали — так играть нельзя...????
Гость
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