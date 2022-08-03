Радченко: «Клуб приобретал Ловрена как лидера, и он им является»

Экс-игрок «Зенита» отреагировал на слухи об интересе к защитнику петербуржцев из Турции.

У Ловрена были сложности. Ему очень сложно после всех событий, происходящих в нашем спорте. Ракицкий по той же причине покинул команду, хоть и мог ещё приносить пользу. У Ловрена тоже непростая ситуация, так что я не исключаю, что он тоже может покинуть «Зенит».

Клуб его приобретал как лидера, и он им является. Недаром ему неоднократно Семаком давалась капитанская повязка. Это будет потеря.