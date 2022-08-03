Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Радченко: «Клуб приобретал Ловрена как лидера, и он им является»

сегодня, 14:48

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на слухи об интересе к защитнику петербуржцев Деяну Ловрену из Турции.

У Ловрена были сложности. Ему очень сложно после всех событий, происходящих в нашем спорте. Ракицкий по той же причине покинул команду, хоть и мог ещё приносить пользу. У Ловрена тоже непростая ситуация, так что я не исключаю, что он тоже может покинуть «Зенит».

Клуб его приобретал как лидера, и он им является. Недаром ему неоднократно Семаком давалась капитанская повязка. Это будет потеря.

Все новости
Вилков поддерживает идею платного обращения в ЭСК РФС
Сегодня, 14:43
Угаров оценил переход Малкома в «Зенит»
Сегодня, 13:41
Колосков: «Вводить плату за обращение в ЭСК не совсем правильно»
Сегодня, 13:13
Червиченко — о платных жалобах в ЭСК: «РФС в любом случае будет в плюсе»
Сегодня, 13:11
Бакаев: «Место в стартовом составе нужно заслужить»
Сегодня, 12:56
Сёмин: «Это правильное решение – ввести плату за обращение в ЭСК»
Сегодня, 12:52
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:53
Может и к лучшему
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 