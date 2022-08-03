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Угаров оценил переход Малкома в «Зенит»

сегодня, 13:41

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров оценил переход Малкома в стан «сине-бело-голубых».

В составе «Барсы» Малком забил гол в Лиге чемпионов? Тогда он дешево «Зениту» обошелся. Если футболист играет в «Барселоне» и даже там голы забивает, то он явно ниже 60 миллионов не стоит. Поэтому это все же удачная сделка для «Зенита».

Мы должны оценивать любого иностранного футболиста, который переходит в российский клуб, по его выступлениям в еврокубках. Малком сыграл в Лиге чемпионов всего 9 матчей из 18 и у него всего одно голевое действие. О какой помощи Малкома в Лиге чемпионов мы можем говорить? Вспомните прошлых легионеров «Зенита»: Халка, Данни. Они регулярно играли в еврокубках и приносили результат. Вот этих людей надо вспоминать, а не футболиста, который становится пока только чемпионом страны.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:06, ред.
Денис Угаров
Зенит - 1993-2003
Полузащитник
177 игр - 3 гола...

...без комментариев...
td4nmhuj5jmj
td4nmhuj5jmj
сегодня в 13:47
Угаров?
Первый раз слышу
Гость
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