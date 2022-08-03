Угаров оценил переход Малкома в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» оценил переход в стан «сине-бело-голубых».

В составе «Барсы» Малком забил гол в Лиге чемпионов? Тогда он дешево «Зениту» обошелся. Если футболист играет в «Барселоне» и даже там голы забивает, то он явно ниже 60 миллионов не стоит. Поэтому это все же удачная сделка для «Зенита».

Мы должны оценивать любого иностранного футболиста, который переходит в российский клуб, по его выступлениям в еврокубках. Малком сыграл в Лиге чемпионов всего 9 матчей из 18 и у него всего одно голевое действие. О какой помощи Малкома в Лиге чемпионов мы можем говорить? Вспомните прошлых легионеров «Зенита»: Халка, Данни. Они регулярно играли в еврокубках и приносили результат. Вот этих людей надо вспоминать, а не футболиста, который становится пока только чемпионом страны.