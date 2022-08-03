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Егоров высказался о возможной мере платного обращения в ЭСК РФС

сегодня, 16:53

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров высказался о возможном введении меры платного обращения клубов в ЭСК РФС.

Клубам, которые уже потеряли очки, это не поможет. Это такая кровожадность, чтобы судью наказать, а клуб за свои же деньги самоудовлетворился. Если хотят наказать судью, ему снижают оценку. Я не знаю, для чего эта мера вводится и нужно ли это. Может быть, количество жалоб и уменьшится.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 17:56
Судьи нынче за 6-8 миллионов в год работают, как объяснил Хачатурянц, получают больше, чем в Англии.

У английских судей разница с медиальной зарплатой 3 раза, у наших 20 раз теперь.
Gahi
Gahi
сегодня в 17:52
А судьи кто? - «Горе от ума», 1824 г.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 17:28, ред.
Кооператив "ЭСК и Ко"

Каждое 4-е обращение - бесплатно...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 17:15
Потом ЭСК РПЛ ПЛЮС откроют еще с расценками.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 17:12, ред.
Жалоб не будет, если бессовестные люди не будут работать с судьями, а те продоааться за 33 серебрянника. Как нам известно зарплату судьям увеличили, вроде не бедные, люди простые за 20 тысяч работают в месяц
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:04
Все правильно говорит... "простым" клубам рот закрывают
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:04
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