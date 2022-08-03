Егоров высказался о возможной мере платного обращения в ЭСК РФС

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров высказался о возможном введении меры платного обращения клубов в ЭСК РФС.
Клубам, которые уже потеряли очки, это не поможет. Это такая кровожадность, чтобы судью наказать, а клуб за свои же деньги самоудовлетворился. Если хотят наказать судью, ему снижают оценку. Я не знаю, для чего эта мера вводится и нужно ли это. Может быть, количество жалоб и уменьшится.
У английских судей разница с медиальной зарплатой 3 раза, у наших 20 раз теперь.
У английских судей разница с медиальной зарплатой 3 раза, у наших 20 раз теперь.
Каждое 4-е обращение - бесплатно...
Каждое 4-е обращение - бесплатно...