Егоров высказался о возможной мере платного обращения в ЭСК РФС

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров высказался о возможном введении меры платного обращения клубов в ЭСК РФС .

Клубам, которые уже потеряли очки, это не поможет. Это такая кровожадность, чтобы судью наказать, а клуб за свои же деньги самоудовлетворился. Если хотят наказать судью, ему снижают оценку. Я не знаю, для чего эта мера вводится и нужно ли это. Может быть, количество жалоб и уменьшится.