Агент Вагнера Лава считает, что его клиент не вернётся в ЦСКА

Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА , поделился мнением о том, где его клиент закончит карьеру.

Я не думаю, что он вообще окажется в ЦСКА . Конечно, нельзя говорить о том, что это невозможно. Но будет очень тяжело сделать это. У нас было несколько возможностей сделать так, чтобы Вагнер играл за «армейцев», но этого не случилось. Сейчас в мечтах нападающего завершить карьеру там, где он был безумно счастлив и выиграл множество трофеев, то есть в ЦСКА .