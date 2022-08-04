Агент Вагнера Лава считает, что его клиент не вернётся в ЦСКА

Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, поделился мнением о том, где его клиент закончит карьеру.
Я не думаю, что он вообще окажется в ЦСКА. Конечно, нельзя говорить о том, что это невозможно. Но будет очень тяжело сделать это. У нас было несколько возможностей сделать так, чтобы Вагнер играл за «армейцев», но этого не случилось. Сейчас в мечтах нападающего завершить карьеру там, где он был безумно счастлив и выиграл множество трофеев, то есть в ЦСКА.
Сейчас Вагнер Лав выступает за «Спорт Ресифи», который играет в бразильской Серии В.
При всём моём уважении к этому отличному игроку, его время ушло. ЦСКА сейчас строит очень сильную, молодую команду, а Ване пожелаю здоровья и голов в серии В.
При всём моём уважении к этому отличному игроку, его время ушло. ЦСКА сейчас строит очень сильную, молодую команду, а Ване пожелаю здоровья и голов в серии В.
Будь здрав.
Будь здрав.
Увы, его года не его богатство, скорее якорь.
Увы, его года не его богатство, скорее якорь.