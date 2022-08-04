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Агент Вагнера Лава считает, что его клиент не вернётся в ЦСКА

сегодня, 10:54

Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, поделился мнением о том, где его клиент закончит карьеру.

Я не думаю, что он вообще окажется в ЦСКА. Конечно, нельзя говорить о том, что это невозможно. Но будет очень тяжело сделать это. У нас было несколько возможностей сделать так, чтобы Вагнер играл за «армейцев», но этого не случилось. Сейчас в мечтах нападающего завершить карьеру там, где он был безумно счастлив и выиграл множество трофеев, то есть в ЦСКА.

Сейчас Вагнер Лав выступает за «Спорт Ресифи», который играет в бразильской Серии В.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 12:05
Агент хочет, а Вагнер уже не может.)
При всём моём уважении к этому отличному игроку, его время ушло. ЦСКА сейчас строит очень сильную, молодую команду, а Ване пожелаю здоровья и голов в серии В.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:34
Надоело уже об этом
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 11:21
Хотя Терминатор ( Ибрагимович ) успешно играет.
Будь здрав.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:16
Поздно уже Ване в ЦСКА
David Young
David Young
сегодня в 11:15
Не бывать этому.
Федянчик
Федянчик
сегодня в 11:14
Конечно не вернется. Уже возраст не тот..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:12
А кто ему там рад ?
gh7wedc96b7s
gh7wedc96b7s
сегодня в 11:12
И не только он
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:12
Как я понял, агент сватает своего протеже в ЦСКА ?
Увы, его года не его богатство, скорее якорь.
drug01
drug01
сегодня в 11:06
Конечно не тот возраст!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:02
Ему уже играть в пенсионерской лиге.
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