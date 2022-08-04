«У нас ситуация хуже, чем у „Айнтрахта“». Анчелотти — о Суперкубке УЕФА

Главный тренер «Реала» поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА против «Айнтрахта».

У нас ситуация несколько хуже, чем у «Айнтрахта», потому что сезон в Германии начинается раньше, но мы все равно будем играть на победу. Будем искать счастье в атаке, а не обороняться большими силами. Победы в прошлом сезоне убедили нас в собственной вере, но сейчас необходимо сосредоточиться на предстоящих матчах. В новом сезоне на кону будет шесть трофеев, и мы хотим бороться за каждый из них.

В прошлом сезоне «Айнтрахт» сделал нечто особенное, потому что точно не был фаворитом в Лиге Европы. Они провели выдающиеся матчи, на контратаках обыграли «Барселону» на «Камп Ноу», очень большое внимание уделяли обороне и быстрым переходам из одной фазы в другую.