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«У нас ситуация хуже, чем у „Айнтрахта“». Анчелотти — о Суперкубке УЕФА

сегодня, 11:57
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)Айнтрахт10.08.2022 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА против «Айнтрахта».

У нас ситуация несколько хуже, чем у «Айнтрахта», потому что сезон в Германии начинается раньше, но мы все равно будем играть на победу. Будем искать счастье в атаке, а не обороняться большими силами. Победы в прошлом сезоне убедили нас в собственной вере, но сейчас необходимо сосредоточиться на предстоящих матчах. В новом сезоне на кону будет шесть трофеев, и мы хотим бороться за каждый из них.

В прошлом сезоне «Айнтрахт» сделал нечто особенное, потому что точно не был фаворитом в Лиге Европы. Они провели выдающиеся матчи, на контратаках обыграли «Барселону» на «Камп Ноу», очень большое внимание уделяли обороне и быстрым переходам из одной фазы в другую.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 12:01
Здравствуйте. На момент отправки у Вас не был указан при номер телефона.
Гость
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