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Спортдир «Фатих Карагюмрюка»: «Пирло хорошо знаком с возможностями Оздоева»

сегодня, 08:21

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын рассказал о переходе в турецкий клуб бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.

Наш тренер — Андреа Пирло — когда узнал о возможности подписания контракта с Оздоевым, сразу сказал, что отлично знаком с возможностями Магомеда и что это тот игрок, который сможет вывести нас на новый, качественно лучший уровень. Так что Андреа уже знал Магомеда до прихода в наш клуб.

Мы все довольны тем, в какой форме находится Магомед. Мы понимаем, что какое-то время он находился без команды, в статусе свободного агента, но он поддерживал физические кондиции в должном состоянии. По моим оценкам, примерно дней через десять он будет в оптимальной форме, потому что на тренировках Оздоев проявляет себя с самой лучшей стороны.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 08:52
Только турки могут потянуть его финансовые запросы.
drug01
drug01
сегодня в 08:47
Желаем удачи!
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 08:43
Пирло как тренер пока что)х( )х( ))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:24
Главное что язык знает,будет легко!
Гость
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