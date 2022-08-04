Спортдир «Фатих Карагюмрюка»: «Пирло хорошо знаком с возможностями Оздоева»

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын рассказал о переходе в турецкий клуб бывшего полузащитника «Зенита» .

Наш тренер — Андреа Пирло — когда узнал о возможности подписания контракта с Оздоевым, сразу сказал, что отлично знаком с возможностями Магомеда и что это тот игрок, который сможет вывести нас на новый, качественно лучший уровень. Так что Андреа уже знал Магомеда до прихода в наш клуб.

Мы все довольны тем, в какой форме находится Магомед. Мы понимаем, что какое-то время он находился без команды, в статусе свободного агента, но он поддерживал физические кондиции в должном состоянии. По моим оценкам, примерно дней через десять он будет в оптимальной форме, потому что на тренировках Оздоев проявляет себя с самой лучшей стороны.