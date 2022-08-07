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Цорн: «Это катастрофический старт сезона для „Локомотива“»

сегодня, 16:30

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн обратился к болельщикам «железнодорожников» на фоне неудачного старта сезона.

Это катастрофический старт сезона для «Локомотива», результаты плохие. Мы все разочарованы и понимаем, что в первых четырех матчах мы не оправдали ожидания болельщиков, да и свои тоже.

Наша команда все еще находится на пути развития и из-за последних неудач переживает непростое время, много потерь – за два последних месяца травмы получили несколько игроков основы, Баринов пропустил последний матч из-за красной карточки, но мы, конечно, не ищем в этом оправданий таким результатам. Текущее место в таблице – недопустимо для «Локомотива», все это осознают и хотят исправить как можно скорее.

Тем не менее, я не могу сказать, что у нас все беспросветно. Большую часть времени встречи против «Зенита » и «Краснодара» были обоюдоострыми, наша команда создавала отличные моменты и могла выходить вперед по ходу матчей. Но после пропущенных голов мы разваливались, не хватало терпения, концентрации. И в моментах, когда мы завоевывали мяч, мы его слишком легко теряли – так быть не должно, это будем исправлять в первую очередь.

Я понимаю, в каком состоянии сейчас вы находитесь, все те, кому небезразличен «Локомотив», кто болеет за него всей душой. Наш клуб, наша команда, тренерский штаб осознают ответственность перед вами, нашими болельщиками, понимают важность ближайших матчей. Спасибо за вашу поддержку, команда сделает все возможное, чтобы «Локомотив» начал побеждать.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:28, ред.
Буфера отлетели....
hjlzuf
hjlzuf ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:22
Я и говорю, надо решать вопросы и решать серьёзно.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:10
Локо видимо ещё стоит на запасном пути !)
Capral
Capral ответ hjlzuf (раскрыть)
сегодня в 17:07, ред.
Дело не в том, что только 4 тура прошло, но в том, что ничего в Локо не меняется и не предвидится к лучшему. Надежды на улучшение- НИКАКОЙ!!!
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 17:05
14-ое место?
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 16:55
Ничего ещё не потеряно, четыре тура всего. Всё ещё можно исправить, если серьёзно подойти к решению вопросов. А говорить о катастрофе, это только на психику игроков действовать негативно.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:46
уйди дядя))
Алекс37153715
Алекс37153715
сегодня в 16:44
На счёт игры с Зенитом полностью не согласен! Никакой обоюдоострой игры не заметил вообще …
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:40
Нагонят своё...
Из следующих 6-ти матчей - 5 в Москве.....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:39
14-ое место? Опустите мне веки. Стыд то какой.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:32
Может тётя Оля и права, что всему руководству Локо нужно подать в отставку.
Гость
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