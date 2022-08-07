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«Бавария» и «Боруссия» Д стартовали с побед. Итоги 1-го тура Бундеслиги

сегодня, 20:41

Закончились все матчи 1-го тура Бундеслиги.

«Айнтрахт» — «Бавария» 1:6
Голы: Коло Рэндал 64 — Киммих Йозуа 5, Павар Бенжамен 11, Мане Садио 29, Мусиала Джамал 35, Гнабри Серж 43, Мусиала Джамал 83

«Аугсбург» — «Фрайбург» 0:4
Голы: Грегоритч Михаэль 46, Грифо Винченцо 48, Гинтер Маттиас 61, Доан Ритсу 78

«Боруссия» М — «Хоффенхайм» 3:1
Голы: Бенсебаини Рами 42, Тюрам Маркус 71, Эльведи Нико 78 — Сков Роберт 25

«Бохум» — «Майнц» 1:2
Голы: Штегер Кевин 39 — Онисиво Карим 26, Онисиво Карим 77

«Вольфсбург» — «Вердер» 2:2
Голы: Нмеча Лукас 11, Гилавоги Джошуа 84 — Фуллкруг Никлас 21, Биттенкурт Леонардо 23

«Унион» — «Герта» 3:1
Голы: Сибатчу Теосон 32, Бекер Шеральдо 50, Кнохе Робин 54 — Люкебакио Доди 85

«Боруссия» Д — «Байер» 1:0
Гол: Ройс Марко 10

«Штутгарт» — «РБ Лейпциг» 1:1
Голы: Амада Науйру 31 — Нкунку Кристофер 8

«Кёльн» — «Шальке-04» 3:1
Голы: Килиан Лука 49, Кайнц Флориан 65, Любичич Деян 80 — Бюлтер Мариус 76

«Бавария» и «Боруссия» Д стартовали с побед. Итоги 1-го тура Бундеслиги

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