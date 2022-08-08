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Шалимов покидает «Урал»

сегодня, 11:53

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов покидает свой пост. Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов.

С Шалимовым мы пришли к обоюдному решению, что он покидает «Урал».

В прошлом туре РПЛ уральцы уступили «Спартаку» (0:2).

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 12:18
По тем нарезкам, что я смотрел, кстати, не то, чтобы "Урал" проигрывал в классе всем, он же бычков рвал (по игре), пока судья не вмешался.

Проблема большая с низким классом исполнителей, при всём уважении, этот новый форвард Каштанов должен был уже пять голов забивать, я понимаю, почему в него верят, он может и сам создать момент, но не может банально реализовать. Может, к середине сезона он начнет забивать, но может быть поздно уже.

Бикфалви же, во-первых, сам играет в созидании, то есть не может и начинать атаки и заканчивать их, во-вторых, возрастной, нельзя ожидать, что он и этот сезон вытащит. Я думаю, он год-два еще поиграет и перейдёт на тренерскую должность, физа у него не космическая.
ОПС
ОПС
сегодня в 12:16
Все ожидаемо.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:14
Видимо за ранее была договорённость об уходе по результатам матча..
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:11, ред.
Урал всегда был боевой командой, да, были удачные и не очень сезоны, но о вылете, пожалуй, речь не шла.

Построили отличный стадион, и, казалось бы, вот прогрессируйте дальше. Но в команду пришёл Шалимов и как будто нарушил самое главное в команде - это боевитость.

Отмучавшись прошлый сезон и откровенно спасшись, этот сезон начат ещё хуже, что самое главное - не виден выход из сложившийся ситуации. Точнее он есть и это произошло.

Вот только теперь кто возглавит Урал? Тарханов? Не удивлюсь. Он, кстати, и клуб знает и его знают в клубе и как мне кажется он в отличии от Шалимова больше подходит Уралу. Но будет трудно.

Хотя сейчас у нас много наших молодых тренеров которые без работы, так что выбор большой.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 11:59
Кстати, может написать как раз письмо, что Гриша не слишком компетентен, и отправить его в администрацию Свердловской области.

14 человек, боюсь, не найдет, но штаб его подпишется хотя бы.

Опыт у него в этом деле неплохой.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:53
Пусть пишет письма
Гость
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