Шалимов покидает «Урал»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов покидает свой пост. Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов.
С Шалимовым мы пришли к обоюдному решению, что он покидает «Урал».
В прошлом туре РПЛ уральцы уступили «Спартаку» (0:2).
Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов покидает свой пост. Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов.
С Шалимовым мы пришли к обоюдному решению, что он покидает «Урал».
В прошлом туре РПЛ уральцы уступили «Спартаку» (0:2).
14 человек, боюсь, не найдет, но штаб его подпишется хотя бы.
Опыт у него в этом деле неплохой.
14 человек, боюсь, не найдет, но штаб его подпишется хотя бы.
Опыт у него в этом деле неплохой.
Построили отличный стадион, и, казалось бы, вот прогрессируйте дальше. Но в команду пришёл Шалимов и как будто нарушил самое главное в команде - это боевитость.
Отмучавшись прошлый сезон и откровенно спасшись, этот сезон начат ещё хуже, что самое главное - не виден выход из сложившийся ситуации. Точнее он есть и это произошло.
Вот только теперь кто возглавит Урал? Тарханов? Не удивлюсь. Он, кстати, и клуб знает и его знают в клубе и как мне кажется он в отличии от Шалимова больше подходит Уралу. Но будет трудно.
Хотя сейчас у нас много наших молодых тренеров которые без работы, так что выбор большой.
Построили отличный стадион, и, казалось бы, вот прогрессируйте дальше. Но в команду пришёл Шалимов и как будто нарушил самое главное в команде - это боевитость.
Отмучавшись прошлый сезон и откровенно спасшись, этот сезон начат ещё хуже, что самое главное - не виден выход из сложившийся ситуации. Точнее он есть и это произошло.
Вот только теперь кто возглавит Урал? Тарханов? Не удивлюсь. Он, кстати, и клуб знает и его знают в клубе и как мне кажется он в отличии от Шалимова больше подходит Уралу. Но будет трудно.
Хотя сейчас у нас много наших молодых тренеров которые без работы, так что выбор большой.