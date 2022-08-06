Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера «Урала»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов отправлен в отставку.
Это случилось после поражения уральцев в матче со «Спартаком» (0:2).
После первых четырех туров РПЛ «Урал» занимает последнее место в таблице, не имея очков в активе.
Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов отправлен в отставку.
Это случилось после поражения уральцев в матче со «Спартаком» (0:2).
После первых четырех туров РПЛ «Урал» занимает последнее место в таблице, не имея очков в активе.
P.S. Хотя нет, есть, если вспомнить, как во время изоляции COVID он в соцсети называл "дармоедами" россиян, которые потеряли работу и просили помощи у государства, я бы еще кое-то добавил, но это будет нецензурно.
P.P.S. А еще Игорёк был одним из инициаторов "письма 14-ти".
P.S. Хотя нет, есть, если вспомнить, как во время изоляции COVID он в соцсети называл "дармоедами" россиян, которые потеряли работу и просили помощи у государства, я бы еще кое-то добавил, но это будет нецензурно.
P.P.S. А еще Игорёк был одним из инициаторов "письма 14-ти".