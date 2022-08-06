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Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера «Урала»

сегодня, 21:20

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов отправлен в отставку.

Это случилось после поражения уральцев в матче со «Спартаком» (0:2).

После первых четырех туров РПЛ «Урал» занимает последнее место в таблице, не имея очков в активе.

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Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 22:08
Больше всего опасаюсь, что Урал выйдет на Кержакова, а тот с дуру согласится. В этом уральском Титанике можно всю карьеру себе поломать.
Gahi
Gahi
сегодня в 22:05
Игорь Шалимов на своей шкуре ещё долго будет испытывать все прелести работы главным тренером команды. И все те страдания своим поведением которые он чинил Павлу Садырину отказываясь играть под его руководством. Всё возвращается на круги своя. Одним словом - Шаля "физрук".
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:53
Этого и стоило ожидать, сразу после матча со Спартаком написал, что скорее всего будет первая отставка....как в воду глядел)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:27, ред.
У меня никаких эпитетов, применимых к Шалимову, кроме "физрук", нет, поэтому особо и нечего комментировать.

P.S. Хотя нет, есть, если вспомнить, как во время изоляции COVID он в соцсети называл "дармоедами" россиян, которые потеряли работу и просили помощи у государства, я бы еще кое-то добавил, но это будет нецензурно.

P.P.S. А еще Игорёк был одним из инициаторов "письма 14-ти".
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