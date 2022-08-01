Наумов: «Уход Федуна ничего хорошего „Спартаку“ не сулит»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию, согласно которой Леонид Федун может покинуть «Спартак», а его место займёт Ашот Хачатурянц.

Безусловно, уход Федуна из «Спартака» — это потеря. Он искренне любит футбол, «Спартак», много лет ему посвятил, много личных средств в клуб вложил. Поэтому, когда из футбола уходят такие люди — это большая потеря.

Вот если бы дополнительно кто-то пришёл в клуб, тогда да, это хорошо. Но уходы — это всегда потеря не только для клуба. Думаю, уход Федуна ничего хорошего «Спартаку» не сулит.