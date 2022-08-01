Новым президентом «Спартака» станет Ашот Хачатурянц. Федун покинет пост

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сегодня, 10:11

Леонид Федун покинет пост президента «Спартака».

По информации источника, вместо него руководить клубом, вероятнее всего, будет бывший глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц. Его назначение может произойти в ближайшее время.

Хачатурянц был назначен главой РПЛ осенью 2021 года, однако покинул пост 27 июня 2022 года.

Федун был президентом «Спартака» 18 лет.