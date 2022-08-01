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Новым президентом «Спартака» станет Ашот Хачатурянц. Федун покинет пост

сегодня, 10:11

Леонид Федун покинет пост президента «Спартака».

По информации источника, вместо него руководить клубом, вероятнее всего, будет бывший глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц. Его назначение может произойти в ближайшее время.

Хачатурянц был назначен главой РПЛ осенью 2021 года, однако покинул пост 27 июня 2022 года.

Федун был президентом «Спартака» 18 лет.

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Все комментарии
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 10:52
Да, правда.
112910415
112910415
сегодня в 10:48
просто подождём
Кар Карыч 1
Кар Карыч 1
сегодня в 10:46
Будет армянская народная команда.
ОПС
ОПС
сегодня в 10:46
Нового ничего не будет.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:37
Красно-белые наверное сейчас самые счастливые!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:36
Мы себе давали слова не сходить с пути прямого
Ну уж так суждено мммм
И уж, если откровенно, всех пугают перемены
Но, тут уж все равно, мммм
Вот. Новый поворот и мотор ревёт
Что он нам несёт, пропасть, или взлет, омут, или брод
И не разберёшь, пока не повернешь.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 10:36
Имиджу СМ уже вряд-ли что то поможет. Грязные методы, возможно, уйдут; послевкусие останется. По мне оптимально - клуб расформировать, футболистам отдать паспорта. Тусовку - на стройки страны.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:29
Кто угодно, при Федуне перемен не будет!
"Двадцать лет без побед"! ..........................
makkie
makkie ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 10:23
Да рано еще радоваться)
Непонятно ведь кто придёт взамен команды Федуна. Вдруг там очередной Червиченко окажется? Тогда вы начнёте веселиться с новой силой, а мы взвоем )))

Но если придёт Хачатурянц - я только ЗА. Достаточно опытный управленец с обширными связями в России. И команда своя наверняка есть. При этом многое будет зависеть от того, кто будет реальным владельцем Спартака. Поговаривают о Матыцине, но пока информация на уровне слухов. Короче, ждём-с!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:23
Вот это круто, держись Зенит
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:23
А кому достанется экскортница ?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:22
Надо вытравить Федуна совсем
2rsedpakne5m
2rsedpakne5m
сегодня в 10:20
Федун, уйди уже совсем
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 10:19
Хорошая новость. Ашот - очень грамотный специалист. Жаль только будет нам, болельщикам других клубов. Будем скучать по Зареме, истерикам Лени, ОПГ "Ромашка", трансферам типа Педроши и остальным проявлениям "эффективного менеджера" Федуна.
David Young
David Young
сегодня в 10:18
Это неожиданный возможный поворот событий.
makkie
makkie
сегодня в 10:15
Вот это поворот!

Даже не знаю как комментировать.
Единственное, скажу, что Хачатурянц грамотно работал на должности президента РПЛ. Только ему постоянно вставляли палки в колёса. И выжили в итоге с поста президента.
ef244nw95xju
ef244nw95xju
сегодня в 10:14
вот это поворот, посмотрим что из этого выйдет...
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