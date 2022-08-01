Новым президентом «Спартака» станет Ашот Хачатурянц. Федун покинет пост

Леонид Федун покинет пост президента «Спартака».
По информации источника, вместо него руководить клубом, вероятнее всего, будет бывший глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц. Его назначение может произойти в ближайшее время.
Хачатурянц был назначен главой РПЛ осенью 2021 года, однако покинул пост 27 июня 2022 года.
Федун был президентом «Спартака» 18 лет.
Непонятно ведь кто придёт взамен команды Федуна. Вдруг там очередной Червиченко окажется? Тогда вы начнёте веселиться с новой силой, а мы взвоем )))
Но если придёт Хачатурянц - я только ЗА. Достаточно опытный управленец с обширными связями в России. И команда своя наверняка есть. При этом многое будет зависеть от того, кто будет реальным владельцем Спартака. Поговаривают о Матыцине, но пока информация на уровне слухов. Короче, ждём-с!
Непонятно ведь кто придёт взамен команды Федуна. Вдруг там очередной Червиченко окажется? Тогда вы начнёте веселиться с новой силой, а мы взвоем )))
Но если придёт Хачатурянц - я только ЗА. Достаточно опытный управленец с обширными связями в России. И команда своя наверняка есть. При этом многое будет зависеть от того, кто будет реальным владельцем Спартака. Поговаривают о Матыцине, но пока информация на уровне слухов. Короче, ждём-с!