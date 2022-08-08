Гладилин: «Мозес – ведущий игрок „Спартака“»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о травме футболиста «красно-белых» Виктора Мозеса.

Мозес – ведущий игрок «Спартака», он проявил себя и прошлом сезоне, и в текущем. Он находился в отличной форме, это большая потеря для «Спартака». Виктор – опытный игрок, который может и завершить атаку, и организовать ее.

Такого футболиста заменить не так просто. Возможно, тренеру придется менять тактику, у него в обойме достаточно ребят и молодых, и опытных. На эту позицию у «Спартака» есть несколько футболистов, у которых сейчас появится шанс проявить себя.