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Гладилин: «Мозес – ведущий игрок „Спартака“»

сегодня, 13:06

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о травме футболиста «красно-белых» Виктора Мозеса.

Мозес – ведущий игрок «Спартака», он проявил себя и прошлом сезоне, и в текущем. Он находился в отличной форме, это большая потеря для «Спартака». Виктор – опытный игрок, который может и завершить атаку, и организовать ее.

Такого футболиста заменить не так просто. Возможно, тренеру придется менять тактику, у него в обойме достаточно ребят и молодых, и опытных. На эту позицию у «Спартака» есть несколько футболистов, у которых сейчас появится шанс проявить себя.

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shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:09
Печально все это... здоровья!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:08
У спартачей появился шанс все свои неудачи свалить на отсутсвие мозеса.
Гость
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