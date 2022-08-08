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Кухарчук: «На старте сезона результат классный»

сегодня, 11:33

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук оценил положение дел в клубе на старте сезона.

Как себя чувствую? У меня всё хорошо. На поле вышел — уже хорошо. Конечно, на старте сезона результат классный. Всё в совокупности: эмоции, атмосфера в команде, работа на тренировках, сборы. Нет чего-то одного, всё сложилось вместе. Плюс тренерский штаб у нас очень квалифицированный. Особенно Попов (смеётся).

В прошедшем туре подмосковная команда одолела «Торпедо» (3:1).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:03
Кухарчук: «На старте сезона результат классный».
Немного своих мыслей насчёт роли главного тренера Юрана . Прошлый сезон во главе СКА Хабаровск, команда Юрана шла в лидирующей группе среди команд ФНЛ и претендовала на попадание в лигу РПЛ . А Химки могли вылететь в обратном направлении в ФНЛ. Незнаю ньюансов этого контракта, но в срочном порядке Юран покинул Хабаровск и переехал в Химки, возглавив этот клуб, с задачей оставить команду Химки в РПЛ. И с этой задачей он справился . А вот команда СКА Хабаровск после его ухода сейчас находится среди аутсайдеров уже ФНЛ. Ну а Химки стали радовать своих болельщиков. Юран делает своё дело и это тоже радует и говорит о том что Химки сделали правильный выбор. Посмотрим что будет дальше, на протяжении всего сезона. Но Химки наврядли будут идти в аутсайдерах . Как-то так, на мой субъективный взгляд.
Удачи Юрану в Химках . Всем Добра !
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:50
На финишу результат нужен
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:36
Торпедо - не совсем конкурентоспособный соперник.
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