Кухарчук: «На старте сезона результат классный».

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук оценил положение дел в клубе на старте сезона.
Как себя чувствую? У меня всё хорошо. На поле вышел — уже хорошо. Конечно, на старте сезона результат классный. Всё в совокупности: эмоции, атмосфера в команде, работа на тренировках, сборы. Нет чего-то одного, всё сложилось вместе. Плюс тренерский штаб у нас очень квалифицированный. Особенно Попов (смеётся).
В прошедшем туре подмосковная команда одолела «Торпедо» (3:1).
Немного своих мыслей насчёт роли главного тренера Юрана . Прошлый сезон во главе СКА Хабаровск, команда Юрана шла в лидирующей группе среди команд ФНЛ и претендовала на попадание в лигу РПЛ . А Химки могли вылететь в обратном направлении в ФНЛ. Незнаю ньюансов этого контракта, но в срочном порядке Юран покинул Хабаровск и переехал в Химки, возглавив этот клуб, с задачей оставить команду Химки в РПЛ. И с этой задачей он справился . А вот команда СКА Хабаровск после его ухода сейчас находится среди аутсайдеров уже ФНЛ. Ну а Химки стали радовать своих болельщиков. Юран делает своё дело и это тоже радует и говорит о том что Химки сделали правильный выбор. Посмотрим что будет дальше, на протяжении всего сезона. Но Химки наврядли будут идти в аутсайдерах . Как-то так, на мой субъективный взгляд.
Удачи Юрану в Химках . Всем Добра !
Немного своих мыслей насчёт роли главного тренера Юрана . Прошлый сезон во главе СКА Хабаровск, команда Юрана шла в лидирующей группе среди команд ФНЛ и претендовала на попадание в лигу РПЛ . А Химки могли вылететь в обратном направлении в ФНЛ. Незнаю ньюансов этого контракта, но в срочном порядке Юран покинул Хабаровск и переехал в Химки, возглавив этот клуб, с задачей оставить команду Химки в РПЛ. И с этой задачей он справился . А вот команда СКА Хабаровск после его ухода сейчас находится среди аутсайдеров уже ФНЛ. Ну а Химки стали радовать своих болельщиков. Юран делает своё дело и это тоже радует и говорит о том что Химки сделали правильный выбор. Посмотрим что будет дальше, на протяжении всего сезона. Но Химки наврядли будут идти в аутсайдерах . Как-то так, на мой субъективный взгляд.
Удачи Юрану в Химках . Всем Добра !