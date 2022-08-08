Кухарчук: «На старте сезона результат классный».

Полузащитник «Химок» оценил положение дел в клубе на старте сезона.

Как себя чувствую? У меня всё хорошо. На поле вышел — уже хорошо. Конечно, на старте сезона результат классный. Всё в совокупности: эмоции, атмосфера в команде, работа на тренировках, сборы. Нет чего-то одного, всё сложилось вместе. Плюс тренерский штаб у нас очень квалифицированный. Особенно Попов (смеётся).