Трифонов: «„Зениту“ будет нелегко в этом сезоне»

Бывший игрок «Зенита» считает, что отсутствие международных матчей отрицательно влияет на качество игры клуба из Санкт-Петербурга.

К сожалению, нехватка еврокубков сказывается на игре всех футболистов «Зенита». Ведь в Европе соперники заставляли их действовать намного быстрее. Проблема команды Семака еще и в том, что игроки начинают привыкать к другим скоростям. И нет уже привычного преимущества над соперниками из Премьер-Лиги, где на первый план выходит не только мастерство, но и борьба, самоотдача. К сожалению, «Зениту» будет нелегко в этом сезоне.