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Трифонов: «„Зениту“ будет нелегко в этом сезоне»

сегодня, 12:17

Бывший игрок «Зенита» Олег Трифонов считает, что отсутствие международных матчей отрицательно влияет на качество игры клуба из Санкт-Петербурга.

К сожалению, нехватка еврокубков сказывается на игре всех футболистов «Зенита». Ведь в Европе соперники заставляли их действовать намного быстрее. Проблема команды Семака еще и в том, что игроки начинают привыкать к другим скоростям. И нет уже привычного преимущества над соперниками из Премьер-Лиги, где на первый план выходит не только мастерство, но и борьба, самоотдача. К сожалению, «Зениту» будет нелегко в этом сезоне.

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 12:51
Главная проблема
112910415
112910415
сегодня в 12:39
жалко их, сил нет ..
Capral
Capral
сегодня в 12:38
Главная проблема Зенита не отсутствие международных игр, а отсутствие толкового тренера.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 12:28
Ничего, справится Зенит.
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 12:24
Другими словами,бразильцы русифицируются и начинают ходить пешком.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:21
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