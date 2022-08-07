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Нигматуллин: «„Локомотив“ будет бороться за выживание»

вчера, 23:08

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о ситуации в московском клубе.

Если бы у «Локомотива» было столько же очков, сколько у «Урала», меня бы это нисколько не удивило. Вектор развития клуба непонятен никому. Удивительно, как вышестоящие люди в «Локомотиве» до сих пор доверяют немецким специалистам.

Стоит ли менять тренера? Руководители могут только поменять одного ноунейма на другого. Сейчас этих немецких специалистов никто не знает, они ничего не выигрывали и не выиграют. За результат переживают только болельщики, а не руководство. С таким багажом «Локомотив» будет бороться за выживание.

Естественно, возвращение Юрия Павловича все бы изменило кардинально, но при нынешних руководителях и векторе развития приход Семина никому не выгоден. Нет никаких задач. Юрий Павлович самодостаточный человек, с точки зрения его авторитета. У него есть собственное мнение, с которым вряд ли согласится нынешнее руководство. Пока в «локомотиве» нет предпосылок к смене тренера. Приедет снова немецкий тренер из 8-й Бундеслиги, а это уже издевательство какое-то над российским футболом.

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протон
протон
сегодня в 00:02
Руководство все делает правильно и логично, с их точки зрения. И до этого шли разговоры, что РЖД сильно бюджет урежет, а сейчас так тем более.

Нужно успеть вынести все что возможно, пока денежный поток (точнее уже ручеек) окончателно не иссяк
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:15
Да всё у Локо будет хорошо, верим!
Гость
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