Нигматуллин: «„Локомотив“ будет бороться за выживание»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о ситуации в московском клубе.
Если бы у «Локомотива» было столько же очков, сколько у «Урала», меня бы это нисколько не удивило. Вектор развития клуба непонятен никому. Удивительно, как вышестоящие люди в «Локомотиве» до сих пор доверяют немецким специалистам.
Стоит ли менять тренера? Руководители могут только поменять одного ноунейма на другого. Сейчас этих немецких специалистов никто не знает, они ничего не выигрывали и не выиграют. За результат переживают только болельщики, а не руководство. С таким багажом «Локомотив» будет бороться за выживание.
Естественно, возвращение Юрия Павловича все бы изменило кардинально, но при нынешних руководителях и векторе развития приход Семина никому не выгоден. Нет никаких задач. Юрий Павлович самодостаточный человек, с точки зрения его авторитета. У него есть собственное мнение, с которым вряд ли согласится нынешнее руководство. Пока в «локомотиве» нет предпосылок к смене тренера. Приедет снова немецкий тренер из 8-й Бундеслиги, а это уже издевательство какое-то над российским футболом.
Нужно успеть вынести все что возможно, пока денежный поток (точнее уже ручеек) окончателно не иссяк
Нужно успеть вынести все что возможно, пока денежный поток (точнее уже ручеек) окончателно не иссяк