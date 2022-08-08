Александр Кержаков: «Я готов к любым вызовам»

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» высказался о своем профессиональном будущем.

Я готов к любым вызовам. Если многие говорили, что мои сильные качества в том, чтобы оставлять команды в РПЛ , для меня это комплимент. Мой опыт работы тренером в профессиональном футболе – чуть больше полутора лет: чуть-чуть меньше сезона в «Томи» и полный сезон в «Нижнем Новгороде». Если после почти двух лет работы про меня говорят такое, это очень лестно и очень приятно. Думаю, немногим это удавалось слышать после одного сезона в РПЛ .

Что касается вопроса, кого я готов возглавить, я не боюсь никаких вызовов и готов рассматривать любые интересные предложения от клубов, у которых есть цели и задачи. В том числе развития и достижения высоких целей.