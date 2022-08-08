Александр Кержаков: «Я готов к любым вызовам»

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о своем профессиональном будущем.
Я готов к любым вызовам. Если многие говорили, что мои сильные качества в том, чтобы оставлять команды в РПЛ, для меня это комплимент. Мой опыт работы тренером в профессиональном футболе – чуть больше полутора лет: чуть-чуть меньше сезона в «Томи» и полный сезон в «Нижнем Новгороде». Если после почти двух лет работы про меня говорят такое, это очень лестно и очень приятно. Думаю, немногим это удавалось слышать после одного сезона в РПЛ.
Что касается вопроса, кого я готов возглавить, я не боюсь никаких вызовов и готов рассматривать любые интересные предложения от клубов, у которых есть цели и задачи. В том числе развития и достижения высоких целей.
Иванов не из тех кто берёт себе человека, который будет перед ним пресмыкаться, он наоборот любит людей со своим мнением.
Правда Иванов сам любит влезать в дела команды и возможно будут возникать небольшие конфликты, но если это будут просто споры, которые не приведут к ругани между ними и пойдут на пользу команды, то может получиться очень интересно.
К тому же трансфертный рынок ещё не закрыт и возможно усиление именно под нового тренера.
Но давайте не будем забегать вперёд, думаю кандидатур много, главное выбрать того кого надо.
Иванов не из тех кто берёт себе человека, который будет перед ним пресмыкаться, он наоборот любит людей со своим мнением.
Правда Иванов сам любит влезать в дела команды и возможно будут возникать небольшие конфликты, но если это будут просто споры, которые не приведут к ругани между ними и пойдут на пользу команды, то может получиться очень интересно.
К тому же трансфертный рынок ещё не закрыт и возможно усиление именно под нового тренера.
Но давайте не будем забегать вперёд, думаю кандидатур много, главное выбрать того кого надо.