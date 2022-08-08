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Александр Кержаков: «Я готов к любым вызовам»

сегодня, 12:34

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о своем профессиональном будущем.

Я готов к любым вызовам. Если многие говорили, что мои сильные качества в том, чтобы оставлять команды в РПЛ, для меня это комплимент. Мой опыт работы тренером в профессиональном футболе – чуть больше полутора лет: чуть-чуть меньше сезона в «Томи» и полный сезон в «Нижнем Новгороде». Если после почти двух лет работы про меня говорят такое, это очень лестно и очень приятно. Думаю, немногим это удавалось слышать после одного сезона в РПЛ.

Что касается вопроса, кого я готов возглавить, я не боюсь никаких вызовов и готов рассматривать любые интересные предложения от клубов, у которых есть цели и задачи. В том числе развития и достижения высоких целей.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 13:49
Тогда в "Урал" его не позовут с кучей их странных матчей. Правда, в прошлом году их не было, но там "Урал" мог вылететь, и катать прибыльные катки в ущерб очкам не было возможности.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:38
Саня себя зарекомендовали
sv_1969
sv_1969 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:21
Он молчать не будет... Думаю поэтому
shlomo
shlomo
сегодня в 13:08
Удачи тебе, Саша!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:53, ред.
Григории Иванов может пригласить Александра Кержакова и побеседовать с ним.
Иванов не из тех кто берёт себе человека, который будет перед ним пресмыкаться, он наоборот любит людей со своим мнением.
Правда Иванов сам любит влезать в дела команды и возможно будут возникать небольшие конфликты, но если это будут просто споры, которые не приведут к ругани между ними и пойдут на пользу команды, то может получиться очень интересно.
К тому же трансфертный рынок ещё не закрыт и возможно усиление именно под нового тренера.
Но давайте не будем забегать вперёд, думаю кандидатур много, главное выбрать того кого надо.
makkie
makkie
сегодня в 12:52
Что-то Кержаков пока никому не нужен.
Наверное ждёт предложения от Зенита )))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:37
Но есть проблема, Саша ББББ (а теперь ещё ЖЖБЖ, учитывая его третий или четвертый вроде брак), а там именно с этим проблема))

Каштанов тоже ББББ исповедует, и свердловские воробьи тоже в панике))
David Young
David Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:37
Неудобен, так сказать, полагаю.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:36
Непонятно, почему Сашу игнорируют. Очень хорошо поработал с Нижним. Тем более он готов к любым вызовам))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:36, ред.
Для Урала хорошая кандидатура. Но без усиления состава и ему будет очень тяжело.
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