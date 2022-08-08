Смольников: «Будем стараться усердно работать, продолжать в том же духе»

Защитник «Торпедо» считает, что следующий матч РПЛ против «Оренбурга» может принести победу «автозаводцам».

У «Торпедо» есть понимание, как выбираться с низа турнирной таблицы и из ситуации в целом. От игры к игре мы действуем лучше и лучше. И с Самарой в целом неплохая игра получилась, и с «Химками» 60 минут действовали неплохо. Будем стараться усердно работать, продолжать в том же духе. Надеюсь, в следующей игре будет ещё лучше. Когда ждать победы? Постараемся со следующего тура начать.