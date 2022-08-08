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Смольников: «Будем стараться усердно работать, продолжать в том же духе»

сегодня, 10:25

Защитник «Торпедо» Игорь Смольников считает, что следующий матч РПЛ против «Оренбурга» может принести победу «автозаводцам».

У «Торпедо» есть понимание, как выбираться с низа турнирной таблицы и из ситуации в целом. От игры к игре мы действуем лучше и лучше. И с Самарой в целом неплохая игра получилась, и с «Химками» 60 минут действовали неплохо. Будем стараться усердно работать, продолжать в том же духе. Надеюсь, в следующей игре будет ещё лучше. Когда ждать победы? Постараемся со следующего тура начать.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 10:34
Старайтесь. Надо возрождать Торпедо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:28
Когда-то надо начинать:
Гость
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