Галактионов: «Мы свой гол забили, но на большее нас не хватило»

Главный тренер «Пари НН» поделился впечатлениями от матча РПЛ против «Сочи» (1:2).

Начали игру достаточно неплохо. Контролировали мяч. Имели подходы к воротам соперника, из которых можно было что-то выжимать. К сожалению, пока у нас не совсем получаются определенные моменты для реализации игры в обороне. Два футболиста сегодня не смогли принять участие в игре из-за повреждений: Майга и Каккоев...

В первом тайме пропустили два мяча. После этого стали «высоко» встречать соперника. Во втором тайме побежали вперед, раскрылись. У хозяев тоже были хорошие моменты. Мы свой гол забили, но на большее нас не хватило. Поздравляю «Сочи» с победой.