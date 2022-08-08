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Галактионов: «Мы свой гол забили, но на большее нас не хватило»

сегодня, 11:25
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов поделился впечатлениями от матча РПЛ против «Сочи» (1:2).

Начали игру достаточно неплохо. Контролировали мяч. Имели подходы к воротам соперника, из которых можно было что-то выжимать. К сожалению, пока у нас не совсем получаются определенные моменты для реализации игры в обороне. Два футболиста сегодня не смогли принять участие в игре из-за повреждений: Майга и Каккоев...

В первом тайме пропустили два мяча. После этого стали «высоко» встречать соперника. Во втором тайме побежали вперед, раскрылись. У хозяев тоже были хорошие моменты. Мы свой гол забили, но на большее нас не хватило. Поздравляю «Сочи» с победой.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:43
Честно говоря, там должен был быть счёт 1-5, 1-6 где-то, но никто не мог остановить Мелкадзе, который раз за разом мазал с пяти метров по пустым воротам.

Так что радуйтесь ещё.

Вообще интересный эксперимент с Мелкадзе "Сочи" проводят, проверяют, можно ли, как папа Карло, сделать из деревяшки человека))
x97mh3vrqxp4
x97mh3vrqxp4
сегодня в 11:27
не вас, а мастерства не хватило...
Гость
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