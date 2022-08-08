Тарханов: «„Уралу“ нужен тренер, который сумеет поднять уровень игроков»

Российский тренер высказался об уходе с поста главного тренера команды.

Даже в матчах, которые «Урал» проиграл на старте сезона, были хорошие отрезки в игре. Тем более «Урал» проиграл трём довольно сильным командам. Сейчас «Уралу» не хватает таких игроков, как Подберёзкин, Шатов. Весной эти два игрока сильно помогали команде, была хорошая средняя линия. Шатов болеет и не может играть, Подберёзкин тоже не в оптимальном состоянии. Это тоже накладывает свой отпечаток, сыграло роль. Команда зависит от мастеровитых игроков. Поэтому у Игоря Шалимова что-то не получилось.