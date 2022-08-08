Гбане: «„Химки“ — хорошая команда»

Полузащитник «Химок» заявил, что не собирается уходить из клуба.

Мне все нравится в «Химках». Готов играть весь сезон! Внутри команды отличная атмосфера. С психологической точки зрения тоже все в полном порядке. «Химки» — хорошая команда. Как я уже сказал, мы будем двигаться от матча к матчу, чтобы бороться с каждым соперником в лиге.

У нас нет точного плана, как обыгрывать такие команды, как «Зенит», «Спартак». К каждому сопернику мы будем готовиться с Сергеем Юраном в тактическом плане, который нам очень помогает, и надеяться на максимальный результат.