Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Гбане: «„Химки“ — хорошая команда»

сегодня, 19:33

Полузащитник «Химок» Мори Гбане заявил, что не собирается уходить из клуба.

Мне все нравится в «Химках». Готов играть весь сезон! Внутри команды отличная атмосфера. С психологической точки зрения тоже все в полном порядке. «Химки» — хорошая команда. Как я уже сказал, мы будем двигаться от матча к матчу, чтобы бороться с каждым соперником в лиге.

У нас нет точного плана, как обыгрывать такие команды, как «Зенит», «Спартак». К каждому сопернику мы будем готовиться с Сергеем Юраном в тактическом плане, который нам очень помогает, и надеяться на максимальный результат.

Все новости
Нападающий «Химок» Долгов назвал Левандовского своим ориентиром
Сегодня, 19:50
Скопинцев — о новом контракте с «Динамо»: «Я счастлив»
Сегодня, 19:42
Натхо: «РПЛ — очень непредсказуемая лига»
Сегодня, 19:38
Кобелев — о словах Варелы: «Мне как-то параллельно»
Сегодня, 19:31
Бышовец: «Травма Мозеса — это потеря для „Спартака“»
Сегодня, 19:26
Хачатурянц: «„Спартак“ сейчас вызывает самые положительные эмоции»
Сегодня, 17:44
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:53
Это точно - неплохая.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 