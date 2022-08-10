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Влашич сократил зарплату, чтобы перейти в «Торино»

сегодня, 10:09

«Торино» арендует полузащитника «Вест Хэма» Николу Влашича.

По данным источника, хорват согласился сократить свою зарплату на 0,5 млн евро, чтобы присоединиться к туринскому клубу.

Сегодня Влашич должен пройти медобследование перед переходом в «Торино».

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:46
Печально. Вообще не понимаю действия Мойеса. У Вест-Хэма хронически короткая скамейка и при этом он даже не дает шанса Кралу, а после сезона заявляет, что не рассчитывает на Влашича. Причем оба талантливые игроки.

Разбрасываться и без того скудными ресурсами, все равно что стрелять себе в ногу. Можно уже хоронить интригу и забыть про борьбу за еврокубки. Никаких покупок не было, а с таким составом на высокие места не запрыгнуть.

Уже можно сказать где будет Вест-Хэм по итогу сезона - 8 место и не выше. Просто потерянный сезон.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 10:24
Походу хана Миранчуку, Аталанта, как собака на сене, самим не нужен и продавать не хотят. А тем временем Торино взяли в аренду игрока, который по потенциалу даже сильнее Алексея...
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 10:17
толку от него нет.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:11
За еду играть должен, толку от него нет.
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