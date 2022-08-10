Влашич сократил зарплату, чтобы перейти в «Торино»

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сегодня, 10:09

«Торино» арендует полузащитника «Вест Хэма» .

По данным источника, хорват согласился сократить свою зарплату на 0,5 млн евро, чтобы присоединиться к туринскому клубу.

Сегодня Влашич должен пройти медобследование перед переходом в «Торино».