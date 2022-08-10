Влашич сократил зарплату, чтобы перейти в «Торино»

«Торино» арендует полузащитника «Вест Хэма» Николу Влашича.
По данным источника, хорват согласился сократить свою зарплату на 0,5 млн евро, чтобы присоединиться к туринскому клубу.
Сегодня Влашич должен пройти медобследование перед переходом в «Торино».
Разбрасываться и без того скудными ресурсами, все равно что стрелять себе в ногу. Можно уже хоронить интригу и забыть про борьбу за еврокубки. Никаких покупок не было, а с таким составом на высокие места не запрыгнуть.
Уже можно сказать где будет Вест-Хэм по итогу сезона - 8 место и не выше. Просто потерянный сезон.
Разбрасываться и без того скудными ресурсами, все равно что стрелять себе в ногу. Можно уже хоронить интригу и забыть про борьбу за еврокубки. Никаких покупок не было, а с таким составом на высокие места не запрыгнуть.
Уже можно сказать где будет Вест-Хэм по итогу сезона - 8 место и не выше. Просто потерянный сезон.