Канчельскис: «„Торино“ — хороший вариант для Миранчука»

Экс-игрок МЮ Андрей Канчельскис отреагировал на грядущий переход полузащитника сборной России Алексея Миранчука в «Торино».
«Торино» — хороший вариант для Миранчука. Ведь была уже информация, что он может перейти туда, но затем вроде бы трансфер заблокировали. У Миранчука огромное желание играть. Переход в «Торино» — вызов. Доказать прежде всего самому себе и «Аталанте», что не давать играть было неправильным решением.
Почему у меня нет возможности выставлять оценку в блогерских статьях ?
Есть пункт правил сайта где подобное ограничение регламентировано ?
Почему у меня нет возможности выставлять оценку в блогерских статьях ?
Есть пункт правил сайта где подобное ограничение регламентировано ?