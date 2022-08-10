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Канчельскис: «„Торино“ — хороший вариант для Миранчука»

сегодня, 22:35

Экс-игрок МЮ Андрей Канчельскис отреагировал на грядущий переход полузащитника сборной России Алексея Миранчука в «Торино».

«Торино» — хороший вариант для Миранчука. Ведь была уже информация, что он может перейти туда, но затем вроде бы трансфер заблокировали. У Миранчука огромное желание играть. Переход в «Торино» — вызов. Доказать прежде всего самому себе и «Аталанте», что не давать играть было неправильным решением.

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Все комментарии
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6fd5xqr6b277
сегодня в 22:55
Вариант хороший но надо попасть в состав
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:40, ред.
Давид. Вечер добрый.
Почему у меня нет возможности выставлять оценку в блогерских статьях ?
Есть пункт правил сайта где подобное ограничение регламентировано ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:36
Торино топ клуб!
Гость
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