Канчельскис: «„Торино“ — хороший вариант для Миранчука»

Экс-игрок МЮ отреагировал на грядущий переход полузащитника сборной России в «Торино».

«Торино» — хороший вариант для Миранчука. Ведь была уже информация, что он может перейти туда, но затем вроде бы трансфер заблокировали. У Миранчука огромное желание играть. Переход в «Торино» — вызов. Доказать прежде всего самому себе и «Аталанте», что не давать играть было неправильным решением.