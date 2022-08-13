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Уткин предложил президенту «Урала» стать главным тренером клуба

сегодня, 08:50

Видеоблогер Василий Уткин считает, что президент «Урала» Григорий Иванов мог бы стать и тренером команды. Ранее из «Урала» был уволен Игорь Шалимов после четырёх подряд поражений на старте чемпионата.

Желаю успеха Спартаку Гогниеву в «Урале», но я разочарован. Разочарован тем, что мой любимый клубный руководитель РПЛ Григорий Иванов не рискнет взять пример с Романа Ротенберга из хоккейного СКА и не возглавит клуб сам.

Иванов сам играл в футбол, он постоянно на скамейке и насмотрелся на работу разных тренеров. Почему бы не рискнуть? Годы уходят, но хотелось бы на это посмотреть.

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Все комментарии
Александр Юдин 2
Александр Юдин 2
сегодня в 09:31
вась а тебе самому не рискнуть самому возглавить?
ДСА
ДСА
сегодня в 09:03
Уж точно лучше, чем Шалимов.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:54
Очередная утка и верится с трудом.
Гость
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