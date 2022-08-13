Уткин предложил президенту «Урала» стать главным тренером клуба

Видеоблогер Василий Уткин считает, что президент «Урала» Григорий Иванов мог бы стать и тренером команды. Ранее из «Урала» был уволен Игорь Шалимов после четырёх подряд поражений на старте чемпионата.

Желаю успеха Спартаку Гогниеву в «Урале», но я разочарован. Разочарован тем, что мой любимый клубный руководитель РПЛ Григорий Иванов не рискнет взять пример с Романа Ротенберга из хоккейного СКА и не возглавит клуб сам.

Иванов сам играл в футбол, он постоянно на скамейке и насмотрелся на работу разных тренеров. Почему бы не рискнуть? Годы уходят, но хотелось бы на это посмотреть.