В «Урале» отказались от комментариев относительно назначения Гогниева

Президент «Урала» Григорий Иванов не стал комментировать слухи о возможном назначении Спартака Гогниева на должность главного тренера клуба.
У нас ничего нет. Мы готовимся к игре, которая будет в пятницу. Если что-то произойдет, мы об этом объявим.
Неужели в Урале такие безумцы если думают, что тренер без опыта в РПЛ, который больше подвластен эмоциям чем здравому смыслу поможет команде выйти из опасного положения?
Думаю приглашение Гогниева это даже не выстрел в ногу, это выстрел в голову. Так как будет упущено драгоценное время, которого у Урала практически нет.
Неужели в Урале такие безумцы если думают, что тренер без опыта в РПЛ, который больше подвластен эмоциям чем здравому смыслу поможет команде выйти из опасного положения?
Думаю приглашение Гогниева это даже не выстрел в ногу, это выстрел в голову. Так как будет упущено драгоценное время, которого у Урала практически нет.