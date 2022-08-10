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В «Урале» отказались от комментариев относительно назначения Гогниева

сегодня, 09:05

Президент «Урала» Григорий Иванов не стал комментировать слухи о возможном назначении Спартака Гогниева на должность главного тренера клуба.

У нас ничего нет. Мы готовимся к игре, которая будет в пятницу. Если что-то произойдет, мы об этом объявим.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 09:59
В Урале наверное сами в шоке, что хотят пригласить тренера для подготовки команды к первой лиги.
Неужели в Урале такие безумцы если думают, что тренер без опыта в РПЛ, который больше подвластен эмоциям чем здравому смыслу поможет команде выйти из опасного положения?
Думаю приглашение Гогниева это даже не выстрел в ногу, это выстрел в голову. Так как будет упущено драгоценное время, которого у Урала практически нет.
альсато
альсато
сегодня в 09:57
а мне по душе-такой выбор!..вот согласится ли Спартак Гогниев...вопрос.
drug01
drug01
сегодня в 09:26
Пока ясности нет?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:21
ещё рано разводить тары - бары..
ДСА
ДСА
сегодня в 09:07
Похоже переговоры еще не завершены.
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