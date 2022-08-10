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«Тоже хотел бы открыть бутылочку пива». Президент «Торпедо» — о Бородюке

сегодня, 10:25

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера клуба Александра Бородюка.

Я бы хотел, как и Александр Генрихович, открыть бутылочку пива. Новость вышла вчера ночью, когда мы сидели с Бородюком дома. Мы вместе ее прочитали, закрыли, и я пошёл домой спать.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:20
До первой победы нельзя!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 10:58
Да их видать журналюги уже достали, что начали над ними разгоняться.
Понятно же, что никто не бухает, а противные журналюги, аж готовы в кровать залезть.
Бородюк: «Я вчера пьяный был, поэтому ничего не читал, [что меня якобы сменит Виктор Гончаренко]. Можете так и написать (смеется).
Там оказывается даже Гончаренко вообще близко не было, но тупые журналюги хавают инфу.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 10:52
"сидели дома", потом "я пошел домой"... Там точно пивом не обошлось)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:40
Сразу напомнило мне старый ералаш про мандарин.
Бородюк пиво пил, а президенту клуба не давал и тот ушёл, а потом Маслов говорит, что тоже пиво хочет.
И мы потом ещё удивляемся, за что увольняют Бородюка.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:39
Во.... в группе анонимных любителей пива прибавляются люди
Гость
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