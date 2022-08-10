«Тоже хотел бы открыть бутылочку пива». Президент «Торпедо» — о Бородюке

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера клуба .

Я бы хотел, как и Александр Генрихович, открыть бутылочку пива. Новость вышла вчера ночью, когда мы сидели с Бородюком дома. Мы вместе ее прочитали, закрыли, и я пошёл домой спать.