«Тоже хотел бы открыть бутылочку пива». Президент «Торпедо» — о Бородюке

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера клуба Александра Бородюка.
Я бы хотел, как и Александр Генрихович, открыть бутылочку пива. Новость вышла вчера ночью, когда мы сидели с Бородюком дома. Мы вместе ее прочитали, закрыли, и я пошёл домой спать.
Понятно же, что никто не бухает, а противные журналюги, аж готовы в кровать залезть.
Бородюк: «Я вчера пьяный был, поэтому ничего не читал, [что меня якобы сменит Виктор Гончаренко]. Можете так и написать (смеется).
Там оказывается даже Гончаренко вообще близко не было, но тупые журналюги хавают инфу.
Понятно же, что никто не бухает, а противные журналюги, аж готовы в кровать залезть.
Бородюк: «Я вчера пьяный был, поэтому ничего не читал, [что меня якобы сменит Виктор Гончаренко]. Можете так и написать (смеется).
Там оказывается даже Гончаренко вообще близко не было, но тупые журналюги хавают инфу.
Бородюк пиво пил, а президенту клуба не давал и тот ушёл, а потом Маслов говорит, что тоже пиво хочет.
И мы потом ещё удивляемся, за что увольняют Бородюка.
https://youtu.be/0NH4izVY8Zo
Бородюк пиво пил, а президенту клуба не давал и тот ушёл, а потом Маслов говорит, что тоже пиво хочет.
И мы потом ещё удивляемся, за что увольняют Бородюка.