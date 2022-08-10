Терюшков: «Надеемся, что сегодня объявим о назначении Писарева»

Член наблюдательного комитета «Химок» и депутат Госдумы РФ Роман Терюшков рассказал, когда возглавит подмосковный клуб.

Нет, тренировку сегодня утром Писарев не проводил. Еще не время. Перед тем как проводить тренировку, нужно сперва договориться, мы в процессе.

Писарев — наш основной кандидат, с которым мы достаточно давно вели переговоры. Надеемся, что уже сегодня сможем объявить об этом официально. Были ли другие кандидаты? Да, мы рассматривали и других специалистов, но не хотел бы говорить о них сейчас.