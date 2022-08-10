Терюшков: «Надеемся, что сегодня объявим о назначении Писарева»

Член наблюдательного комитета «Химок» и депутат Госдумы РФ Роман Терюшков рассказал, когда Николай Писарев возглавит подмосковный клуб.
Нет, тренировку сегодня утром Писарев не проводил. Еще не время. Перед тем как проводить тренировку, нужно сперва договориться, мы в процессе.
Писарев — наш основной кандидат, с которым мы достаточно давно вели переговоры. Надеемся, что уже сегодня сможем объявить об этом официально. Были ли другие кандидаты? Да, мы рассматривали и других специалистов, но не хотел бы говорить о них сейчас.