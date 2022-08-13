Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Циннбауэр: «Все игроки и тренерский штаб разочарованы результатом»

сегодня, 18:35
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал ничью в матче 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Игра сложилась непросто. Очень сложно подобрать слова, чтобы прокомментировать игру. Все игроки и тренерский штаб разочарованы результатом. Мы могли сыграть лучше. Команда не лучшим образом вошла в игру. Хочу отметить Худякова, чей сейв сохранил наши ворота в неприкосновенности. Мы прибавляли с каждой минутой, владели инициативой. У нас были моменты как в первом, так и во втором тайме, но нам не удалось превратить их в голы.

После того как команда не забивает пенальти, рисунок игры меняется. Нам нужно смотреть вперёд в будущее и на ошибки, которые были, надо исправлять: готовиться к следующим матчам. Будет проведён углублённый анализ игры, чтобы не допускать невынужденные ошибки, когда ребята просто теряли мяч. Будем над этим работать.

Все новости
Осинькин: «Мы были ближе к победе, чем „Локомотив“»
Сегодня, 18:09
Смородская: «„Локомотив“ может вылететь в Первую лигу»
Сегодня, 17:49
Адеми: «В Турции на Оздоева будут равняться»
Сегодня, 14:30
Кержаков не думает, что у «Зенита» будет конкуренция в борьбе за титул
Сегодня, 11:40
Соболев рассказал о требованиях Абаскаля в «Спартаке»
Сегодня, 11:22
Уткин: «Fan ID ни в коем случае не отменят»
Сегодня, 08:15
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:37
Печально Это очень...
yqzq5es59zw4
yqzq5es59zw4
сегодня в 18:37
А кто виноват?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 