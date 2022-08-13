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Осинькин: «Мы были ближе к победе, чем „Локомотив“»

сегодня, 18:09
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал ничью в матче 5-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Погода наложила отпечаток на скорость и рисунок игры. Не очень просто было двигаться. В плане движения у обеих команд можно было ожидать больше. Мы создали много моментов: может, даже много для такой вязкой игры. Могли сыграть лучше.

«Локомотив» доминировал, мы же играли на контратаках. На концовку игры повлияла наша скамейка и малое количество нападающих. Замены хотелось сделать раньше, но нас спутала травма Горшкова — мы не знали, как поведут себя наши игроки. Счёт закономерен, но мы были ближе к победе.

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