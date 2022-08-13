Алдонин: «„Зенит“ победил по делу, ЦСКА неплохо выглядел»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал поражение в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

Двоякое впечатление от матча. Первый тайм полностью за «Зенитом» и по качеству, и по атакующим действиям. Во втором тайме с выходом Карраскаля ЦСКА прибавил в атаке и смотрелся интереснее. Не скажу, что опаснее «Зенита», но тот момент с незасчитанным голом Медины – я так и не понял до конца, как определяли офсайд. По Карраскалю или по Мойсесу. Я не видел линию, которую прочертили.

Вопрос в том, что футбол стал более технологичным с появлением VAR , но почему-то линию мы так и не можем прочертить. Это удивительно, а телевизионная картинка не позволила разобраться в эпизоде и остаётся только догадываться.

Мелочей не бывает, и если бы гол Медины после прохода Карраскаля засчитали бы, то могло закончиться всё иначе. Но «Зенит» прибавил во многом за счёт выхода на поле Мантуана – очень хороший исполнитель, классно забил.