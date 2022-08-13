Радченко: «„Зенит“ мог бы выигрывать у ЦСКА со счётом 3:0 в 1-м тайме»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал победу в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Результат закономерный. «Зенит» имел большое преимущество и мог игру закончить в первом тайме. Если посмотреть статистику владения мячом, то «Зенит» владел 67%, а ЦСКА всего 33% времени. Такие голевые моменты, которые были у «Зенита» в первом тайме, нужно было забивать. Они могли спокойно уходить на перерыв со счётом 3:0.

Во втором тайме после непонятного пенальти в ворота «Зенита» игра стала равной. Было понятно, что тот, кто забьёт первым, выиграет этот матч.