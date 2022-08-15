Моуриньо: «Ребята хорошо сыграли и были агрессивны. Я доволен игрой»

Главный тренер «Ромы» поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 1-го тура Серии А против «Салернитаны» (1:0).

Я доволен игрой. Команда не смогла реализовать все моменты, но она стремилась к победе. Если не забивать в таких матчах, то можно столкнуться с неприятностями. Когда мы подустали, то те, кто вышли вместо Дибалы, Абрахама и Дзаньоло, здорово направили ход игры. Кто-то может сказать, что Дибала и Дзаньоло должны были забивать больше, но я доволен их выступлением.

Нехватка спортивной злости? У наших нападающих нет с этим проблем. Это не футбольная видеоигра. Ребята хорошо сыграли и были агрессивны. Я очень рад за команду. Повторюсь, мне все понравилось. Патрисиу не приходилось спасать нас, за исключением удара Бонаццоли в первом тайме.