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Моуриньо: «Ребята хорошо сыграли и были агрессивны. Я доволен игрой»

сегодня, 08:20
СалернитанаЛоготип футбольный клуб Салернитана0 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 1-го тура Серии А против «Салернитаны» (1:0).

Я доволен игрой. Команда не смогла реализовать все моменты, но она стремилась к победе. Если не забивать в таких матчах, то можно столкнуться с неприятностями. Когда мы подустали, то те, кто вышли вместо Дибалы, Абрахама и Дзаньоло, здорово направили ход игры. Кто-то может сказать, что Дибала и Дзаньоло должны были забивать больше, но я доволен их выступлением.

Нехватка спортивной злости? У наших нападающих нет с этим проблем. Это не футбольная видеоигра. Ребята хорошо сыграли и были агрессивны. Я очень рад за команду. Повторюсь, мне все понравилось. Патрисиу не приходилось спасать нас, за исключением удара Бонаццоли в первом тайме.

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Все комментарии
dwzdmykur7y6
dwzdmykur7y6
сегодня в 08:43
Победа всегда приятна!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:37
А победа скромная
Гость
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