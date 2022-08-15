Вальверде: «Алаба стал лидером для молодых игроков»

Полузащитник «Реала» высказался о победе своей команды в матче Ла Лиги с «Альмерией» (2:1). Футболист отметил вклад защитника «сливочных» , забившего победный гол.

Новый сезон было необходимо начать с победы. Нам достался крепкий оппонент, только что вернувшийся в элиту. Атмосфера на стадионе была великолепна. Было непросто, но терпение помогло нам забить дважды. Львиную долю моментов мы не реализовали, однако было создано немало опасных эпизодов, гол назревал. Что касается забитого мяча Алабы, то, похоже, он для этого и появился на поле. Я очень рад за него. После своего перехода он стал лидером для молодых футболистов «Реала».