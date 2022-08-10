«Химки» объявили о назначении Писарева

Пресс-служба «Химок» сообщает, что Николай Писарев стал новым главным тренером клуба.
Главным тренером футбольного клуба «Химки» назначен Николай Писарев, который в среду подписал контракт с клубом и был представлен команде. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона 2023/24.
Николай Писарев:
Благодарю руководство клуба за оказанное доверие. Для меня это первый опыт работы в Премьер-Лиге в качестве главного тренера. У «Химок» подобрался интересный состав: сплав молодости и опыта. С большим желанием приступаем к работе. Будем ставить команде современный атакующий футбол, который понравится зрителям.
А Сергею удачи и хорошей работы!
А Сергею удачи и хорошей работы!
А как же "краткосрочное сотрудничество" так любимое в Химках?
Зря озвучили. Видать Писарев сразу был на всё согласен, а место Садыгова в основе теперь не подвергается сомнению.
А как же "краткосрочное сотрудничество" так любимое в Химках?
Зря озвучили. Видать Писарев сразу был на всё согласен, а место Садыгова в основе теперь не подвергается сомнению.
А теперь, что ждёт клуб? Не удивлюсь, если Химки с Писаревым
окажутся в зоне вылета по итогам сезона.
А теперь, что ждёт клуб? Не удивлюсь, если Химки с Писаревым
окажутся в зоне вылета по итогам сезона.