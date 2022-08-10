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«Химки» объявили о назначении Писарева

сегодня, 16:14

Пресс-служба «Химок» сообщает, что Николай Писарев стал новым главным тренером клуба.

Главным тренером футбольного клуба «Химки» назначен Николай Писарев, который в среду подписал контракт с клубом и был представлен команде. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона 2023/24.

Николай Писарев:

Благодарю руководство клуба за оказанное доверие. Для меня это первый опыт работы в Премьер-Лиге в качестве главного тренера. У «Химок» подобрался интересный состав: сплав молодости и опыта. С большим желанием приступаем к работе. Будем ставить команде современный атакующий футбол, который понравится зрителям.

«Химки» объявили о назначении Писарева

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 17:03
Есть подозрение, что его вообще за сговорчивость взяли. Там "Урожай" направо и налево при нём доги катал, можно посмотреть матч с "Биологом", где вратарь "Биолога" прямо ждал, пока у него не выбьют мяч из ног и не забьют))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:50
Удачи, но... не получится как у Юрана
x292cvnf6z9t
x292cvnf6z9t
сегодня в 16:43
Уважаю Писарева, но в данном случае он поступил ....... плохо!
А Сергею удачи и хорошей работы!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:33
Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона 2023/24.

А как же "краткосрочное сотрудничество" так любимое в Химках?
Зря озвучили. Видать Писарев сразу был на всё согласен, а место Садыгова в основе теперь не подвергается сомнению.
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 16:28
Удачи Николаю а Юран пойдет на повышение ...однозначно!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 16:23, ред.
Юран создал сильную, дружную, боеспособную команду.
А теперь, что ждёт клуб? Не удивлюсь, если Химки с Писаревым
окажутся в зоне вылета по итогам сезона.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 16:20
Удачи, Николай, главное, запомни, твой форвард - Илья Садыгов) Впрочем, уж ты-то сговорчивый)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:18
Наконец то разродились.
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