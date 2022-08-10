«Химки» объявили о назначении Писарева

Пресс-служба «Химок» сообщает, что стал новым главным тренером клуба.

Главным тренером футбольного клуба «Химки» назначен Николай Писарев, который в среду подписал контракт с клубом и был представлен команде. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона 2023/24.

Николай Писарев:

Благодарю руководство клуба за оказанное доверие. Для меня это первый опыт работы в Премьер-Лиге в качестве главного тренера. У «Химок» подобрался интересный состав: сплав молодости и опыта. С большим желанием приступаем к работе. Будем ставить команде современный атакующий футбол, который понравится зрителям.