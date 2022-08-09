Гогниев возглавит «Урал»

В «Урале» решили назначить новым тренером команды Спартака Гогниева. В клубе уже договорились с тренером, контракт будет подписан в ближайшее время.
Гогниев в «Урале» должен заменить Игоря Шалимова, которого отправили в отставку после четвертого тура РПЛ. «Урал» под его руководством проиграл все 4 матча в чемпионате и забил только 1 гол.
Гогниев играл за «Урал» с 2012 по 2016 год и в 98 матчах забил 39 мячей. Ранее тренировал «Аланию».
Иванов ➕️ Гогниев = горючая смесь !)
Иванов ➕️ Гогниев = горючая смесь !)