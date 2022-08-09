Гогниев возглавит «Урал»

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сегодня, 22:01

В «Урале» решили назначить новым тренером команды . В клубе уже договорились с тренером, контракт будет подписан в ближайшее время.

Гогниев в «Урале» должен заменить Игоря Шалимова, которого отправили в отставку после четвертого тура РПЛ . «Урал» под его руководством проиграл все 4 матча в чемпионате и забил только 1 гол.

Гогниев играл за «Урал» с 2012 по 2016 год и в 98 матчах забил 39 мячей. Ранее тренировал «Аланию».