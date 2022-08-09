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Гогниев возглавит «Урал»

сегодня, 22:01

В «Урале» решили назначить новым тренером команды Спартака Гогниева. В клубе уже договорились с тренером, контракт будет подписан в ближайшее время.

Гогниев в «Урале» должен заменить Игоря Шалимова, которого отправили в отставку после четвертого тура РПЛ. «Урал» под его руководством проиграл все 4 матча в чемпионате и забил только 1 гол.

Гогниев играл за «Урал» с 2012 по 2016 год и в 98 матчах забил 39 мячей. Ранее тренировал «Аланию».

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Все комментарии
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 22:55
Спартак! Как там его спонсор Химок решил побороться с Федуном за 10-е место. Вызов брошен!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 22:52
Это просто пердив
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:39
Анатолий, тоже самое, на 100%, я написал на другой ветке еще раньше!!!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 22:30
Считайте что Урал уже вылетел)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:27
Я думаю, даже уверен, что это далеко не лучший вариант для Урала. Одно дело работать в Алании с близкими по духу и менталитету игроками, и другое дело Урал....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:18
Спартаку удачи!
Capral
Capral
сегодня в 22:11
Ну, не знаю, не знаю. Во всех смыслах- полная несовместимость. Но возможно- это и к лучшему.....
David Young
David Young ответ cvkrkscm8rn3 (раскрыть)
сегодня в 22:09
Проверяли сегодня, репостов не было. Не могли бы Вы сделать скриншот хотя бы одного репоста для подтверждения?
cvkrkscm8rn3
cvkrkscm8rn3
сегодня в 22:07
а если я ничего не удалял...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:06
Могу пожелать ему только Удачи !
Иванов ➕️ Гогниев = горючая смесь !)
David Young
David Young ответ 9pw8xrdqzkf8 (раскрыть)
сегодня в 22:04
Здравствуйте. Штраф за удаление репостов из соцсети ВКонтакте сделанных в этом месяце.
Гость
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