Писарев станет новым главным тренером «Химок»

Новым главным тренером «Химок» будет назначен . Об этом рассказал член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

Николай Николаевич Писарев возглавит «Химки». В ближайшие несколько дней об этом объявим. Планируется, что Писарев будет взят на постоянную основу? Здесь не могу ничего сказать. Надеюсь, что на постоянную основу и надолго. Но решения принимает клуб коллегиально с советом учредителей. Загадывать невозможно. Но должен быть сезон как минимум.