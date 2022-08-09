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Писарев станет новым главным тренером «Химок»

сегодня, 14:39

Новым главным тренером «Химок» будет назначен Николай Писарев. Об этом рассказал член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

Николай Николаевич Писарев возглавит «Химки». В ближайшие несколько дней об этом объявим. Планируется, что Писарев будет взят на постоянную основу? Здесь не могу ничего сказать. Надеюсь, что на постоянную основу и надолго. Но решения принимает клуб коллегиально с советом учредителей. Загадывать невозможно. Но должен быть сезон как минимум.

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:40
Урал и Химки биржа для трудоустройства измученных Нарзаном.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:06, ред.
Логичное решение - перед клубом стоит задача бороться за выживание, а этот бездарь Юран их в первую половину таблицы поднял. Понятно что уволили... (это мой сарказм...) Теперь можно вводить новое название ЦРПЛ (Цирк Российская Премьер Лига). Получается, что Писарев готов всегда Садыгова в состав ставить. Или это не так работает? Он когда молодёжную сборную тренировал, постоянно брал в состав отпрыска богатого ресторатора Манзона (сейчас 27 лет, уже 3 года без клуба). Должен справиться с задачей на все 100!

Пока это решение №1 в РПЛ этого сезона по степени идиотизма... Юрану только удачи хочу пожелать. Найти команду в Премьер-лиге и не возвращаться в этот нехороший клуб, раз так поступают. Уралу можно рассмотреть его кандидатуру...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 14:59
Ладно руководству "Химок".

Так глава Наблюдательного совета как раз Терюшков, который вносил закон о FanID в числе других депутатов и каждый день рассказывал, насколько всем нужен FanID.

А при этом же же он формальный руководитель клуба, где один из инвесторов - племянник бандита Измаилова из начала 2000-х, который, кстати, тоже по делу проходил, и он и ведёт себя как племянник бандита)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:54
К Писареву отношусь нормально, но тренер он "ни там, ни тут".
А руководству Химок только презрение.
shlomo
shlomo ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 14:51
Добра Вам! ВЫ ПРОСТО МОЛОДЦЫ!!!!! .... здорово все работает!!!!! Думаю, что многие воспользуются такой функцией!!!!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:47
Пожелаю удачи Николаю!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:47
Флаг в руки. фк Химки - лучший клуб в России!!!
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