Писарев станет новым главным тренером «Химок»

Новым главным тренером «Химок» будет назначен Николай Писарев. Об этом рассказал член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.
Николай Николаевич Писарев возглавит «Химки». В ближайшие несколько дней об этом объявим. Планируется, что Писарев будет взят на постоянную основу? Здесь не могу ничего сказать. Надеюсь, что на постоянную основу и надолго. Но решения принимает клуб коллегиально с советом учредителей. Загадывать невозможно. Но должен быть сезон как минимум.
Так глава Наблюдательного совета как раз Терюшков, который вносил закон о FanID в числе других депутатов и каждый день рассказывал, насколько всем нужен FanID.
А при этом же же он формальный руководитель клуба, где один из инвесторов - племянник бандита Измаилова из начала 2000-х, который, кстати, тоже по делу проходил, и он и ведёт себя как племянник бандита)
Так глава Наблюдательного совета как раз Терюшков, который вносил закон о FanID в числе других депутатов и каждый день рассказывал, насколько всем нужен FanID.
А при этом же же он формальный руководитель клуба, где один из инвесторов - племянник бандита Измаилова из начала 2000-х, который, кстати, тоже по делу проходил, и он и ведёт себя как племянник бандита)
Пока это решение №1 в РПЛ этого сезона по степени идиотизма... Юрану только удачи хочу пожелать. Найти команду в Премьер-лиге и не возвращаться в этот нехороший клуб, раз так поступают. Уралу можно рассмотреть его кандидатуру...
Пока это решение №1 в РПЛ этого сезона по степени идиотизма... Юрану только удачи хочу пожелать. Найти команду в Премьер-лиге и не возвращаться в этот нехороший клуб, раз так поступают. Уралу можно рассмотреть его кандидатуру...