Павлюченко: «Первое место „Спартака“ после пяти туров — это не показатель»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о шансах «красно-белых» на чемпионство по итогам текущего сезона.

Первое место после пяти туров — это не показатель. Если «Спартак» завершит первый круг на первом месте, тогда можно говорить, что он нацелен на чемпионство и будет бороться с «Зенитом». Первые туры проходят на эмоциях, у команд много сил, а когда первый круг заканчивается, силы уходят, команды проявляют волевые качества. Если «Спартак» в концовке чемпионата будет всех подряд обыгрывать дома и на выезде, тогда можно говорить о чемпионстве, а пока делать выводы рано.