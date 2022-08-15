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Павлюченко: «Первое место „Спартака“ после пяти туров — это не показатель»

сегодня, 15:28

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о шансах «красно-белых» на чемпионство по итогам текущего сезона.

Первое место после пяти туров — это не показатель. Если «Спартак» завершит первый круг на первом месте, тогда можно говорить, что он нацелен на чемпионство и будет бороться с «Зенитом». Первые туры проходят на эмоциях, у команд много сил, а когда первый круг заканчивается, силы уходят, команды проявляют волевые качества. Если «Спартак» в концовке чемпионата будет всех подряд обыгрывать дома и на выезде, тогда можно говорить о чемпионстве, а пока делать выводы рано.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 16:19
Естественно не показатель, но приятно! А то что в отличии от прошлых сезонов, стали громить аутсайдеров и наконец то разгромили всухую Сочи, говорит о многом! Да и просто смотреть на игру Спартака стало в удовольствие!!!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:18
Правильно говорит
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:14
Конечно рано сейчас о чем то говорить
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:07
Пусть пока не показатель,
не итог,не знаменатель,
не шаблон,не вера в веру,
но награда пионеру.
wc7fu96hgr2b
wc7fu96hgr2b
сегодня в 15:30
цыплят по осени считают...
Гость
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