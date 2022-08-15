Игонин: «„Спартак“ превозносят всегда»

Бывший футболист «Зенита» выразил мнение по поводу частого упоминания «Спартака» в СМИ .

«Спартак» превозносят всегда, потому что надо же находиться на плаву в информационном поле. Как это делается? Искусственные скандалы — раз. Чтобы был скандал, надо говорить о том, что всё незаслуженно, — два. Ну и также в этом сильно помогают СМИ . Пару туров назад, когда «Спартак» обыграл «Урал», читал в СМИ о том, что это очередная победа, уверенный разгром. Вот так это всё и работает, но я спокойно к этому отношусь.