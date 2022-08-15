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Игонин: «„Спартак“ превозносят всегда»

сегодня, 15:32

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин выразил мнение по поводу частого упоминания «Спартака» в СМИ.

«Спартак» превозносят всегда, потому что надо же находиться на плаву в информационном поле. Как это делается? Искусственные скандалы — раз. Чтобы был скандал, надо говорить о том, что всё незаслуженно, — два. Ну и также в этом сильно помогают СМИ. Пару туров назад, когда «Спартак» обыграл «Урал», читал в СМИ о том, что это очередная победа, уверенный разгром. Вот так это всё и работает, но я спокойно к этому отношусь.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:13
Скажите ему кто нить что он болен! Ни болею за КБ а последнее время даже тролю иногда! Но то что несёт АлЁша это конечно ... Я даже не про то что КБ популярны были до этих как он говорит скандалов , а я про то как пиарят Зенит на срач тв!
старина
старина
сегодня в 15:57
Если бы ты спокойно к этому относился,то и не болтал бы об этом
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:50, ред.
Насколько далек Газпром и футболисты Зенита, в том числе и прошлые от понимания футбола.. Ту популярность, что имеет Спартак уже много лет не скандалы принесли, а любовь к тому футболу, что Спартак показывал во времена СССР (дерби Спартак -Динамо Киев - это навсегда), в лихих 90-х (времена Романцева). Зениту никогда не достичь той популярности, что есть у Спартака. О причинах не буду, они известны всем. А Спартак - самый популярный клуб России, как это было неприятно для питерских поклонников Газпрома. Это истина. Я не болельщик Спартака. Я любитель и знаток футбола.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 15:43
что он несет???Спартак всегда был,есть и будет самым популярным клубом страны!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:36
Сейчас есть за что.
Гость
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